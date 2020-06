Libra – Horóscopo del 12 de Junio de 2020

HORÓSCOPO ZODIACAL del 12 de Junio de 2020

Los signos de Aire son los pensadores del Zodiaco.

LIBRA

Nacidos entre el 21 de septiembre al 20 de octubre

El mediador.

Aries es su complementario y es compatible con Acuario y Géminis.

Libra es el más cercano al signo chino Perro.

Personalidad de Libra:

Su principal característica es que es un mediador nato, le gusta quedar bien con todos, es indeciso y prefiere apartarse antes de crear un conflicto, pero justamente como quiere quedar bien con todos, tarda mucho en tomar decisiones. Su mayor aprendizaje es darse la misma prioridad que le da a los demás en su vida.

Amor:

Conoces a la perfección que vivir en pareja es lo que más te gusta, no te vuelvas dependiente de una relación, el amor es para compartir y crecer, no para estar sujeto a las decisiones que tomen otros por ti.

Dinero:

No sigas pensando que “todo tiempo pasado fue mejor”, el tiempo es bueno en todo momento depende de la forma en que lo asumas, así que recuerda el merecimiento es hoy, no fue ayer ni será mañana.

Salud:

Es muy probable que algunos problemas de garganta te afecten, puede ser un llamado de atención para ser más claro y cuidadoso con la palabra.

Consejo:

Quizás tus prioridades están cambiando, si te gusta cómo lo haces ahora no vuelvas atrás para complacer a otros, no es necesario ni nadie te lo va a reprochar, sigue siendo quien te gusta ser.

PERRO

Las personas nacidas en los años 1934, 1946, 1958, 1970, 1982, 1994, 2006, 2018, 2030

Compatibles: Tigre, caballo y Conejo.

Incompatibles: Dragón y Gallo.

Personalidad del Perro:

Son fieles, aman estar rodeados de gente que los quiera, para ellos su familia es su gran tesoro que protege contra todos, Son francos al expresar sus opiniones, de mente aguda y observadora los que le hace ser apoyo incondicional para sus amigos y familiares. Son excelentes emprendedores.

Diario:

Hoy en día de Perro de Fuego Yang, te encuentras liderando le energía en día Estable, apropiado para ejecutar actividades de largo plazo o finalizar asuntos, ten en cuenta estos consejos.

Trabajo:

Las personas notaran tu energía y les encantara eso, notaras como las cosas te van a fluir, pero tu energía y actitud es lo que hará que todo salga como debería de salir.

Salud:

Si quieres despejar la mente la música en piano es una opción muy efectiva para el día de hoy. No menosprecies síntomas como: tos, fiebre y dificultad para respirar.

Amor:

Tus relaciones podrían verse afectadas por discusiones o conflictos, tendrás la habilidad de defenderte, pero para esto deberás escuchar primero a la otra persona.

Dinero:

Hoy es un buen día para invertir, pero también para eliminar gastos de manera definitiva, es algo que debes tener muy presente para cuidar tus finanzas.

Consejo: Las cosas no tienen una forma de ser. Solo existe lo que sucede, y lo que hacemos. -Terry Pratchett.