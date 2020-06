Libra – Horóscopo del 11 de Junio de 2020

HORÓSCOPO ZODIACAL del 11 de Junio de 2020

Los signos de Aire son los pensadores del Zodiaco.

LIBRA

Nacidos entre el 21 de septiembre al 20 de octubre

El mediador.

Aries es su complementario y es compatible con Acuario y Géminis.

Libra es el más cercano al signo chino Perro.

Personalidad de Libra:

Su principal característica es que es un mediador nato, le gusta quedar bien con todos, es indeciso y prefiere apartarse antes de crear un conflicto, pero justamente como quiere quedar bien con todos, tarda mucho en tomar decisiones. Su mayor aprendizaje es darse la misma prioridad que le da a los demás en su vida.

Amor:

Verás que las amistades se reactivan, que tu pareja quiere pasar más tiempo contigo y si no tienes, verás cómo alguien comienza a mostrar un mayor interés en ti. Aprovéchalo para que muevas de forma diferente tu energía y salgas de la caparazón que has construido los últimos meses.

Dinero:

Las personas cada vez te confiarán mayores responsabilidades porque han visto lo excelente que eres en todo lo que haces, igualmente es importante que revises si vale la pena aceptarlo todo, ¿qué estás poniendo en riesgo?

Salud:

Sentirás la motivación necesaria para hacer cosas diferentes y por fin descansar del trabajo, es fundamental que separes ese tiempo para ti para no seguir poniendo tu salud en el limbo por querer hacerlo todo.

Consejo:

Abre tu corazón, las personas no vienen con lista de chequeo, para amar a alguien de verdad debes amar todas sus partes, teniendo claro cuáles son tus límites y también pensando qué barreras pones por auto sabotearte y no por cuidarte.

PERRO

Las personas nacidas en los años 1934, 1946, 1958, 1970, 1982, 1994, 2006, 2018, 2030

Compatibles: Tigre, caballo y Conejo.

Incompatibles: Dragón y Gallo.

Personalidad del Perro:

Son fieles, aman estar rodeados de gente que los quiera, para ellos su familia es su gran tesoro que protege contra todos, Son francos al expresar sus opiniones, de mente aguda y observadora los que le hace ser apoyo incondicional para sus amigos y familiares. Son excelentes emprendedores.

Diario:

Hoy en día de Gallo de Madera Yin, te encuentras en Daño en día de Balance, ideal para equilibrar las energías con acciones, ten en cuenta estas recomendaciones en tu día.

Trabajo:

Evita hacer favores en los que te comprometas frente a la justicia o autoridades, tu bondad te puede traer problemas.

Salud:

Busca comenzar rutinas de ejercicio donde trabajes la mente y el cuerpo o te exija mucha concentración, como el yoga. No menosprecies síntomas como: tos, fiebre y dificultad para respirar.

Amor:

No ignores las señales, tienes que estar mas atento a lo que pasa bajo tus narices, si continúas siendo tan descuidado puedes perder a las personas que amas.

Dinero:

No prestes dinero, no es un buen día para que confíes. Si no ves otra alternativa y te sientes acorralado busca comprometer a las personas con documentos como pagarés.

Consejo: Apóyate de la energía y consejos de los hombres cercanos a ti, en ellos encontrarás soluciones.