Libra – Horóscopo del 9 de Mayo de 2020

HORÓSCOPO ZODIACAL del 9 de Mayo de 2020

Descubre lo que hoy dice tu signo zodiacal y tu horóscopo chino. Aquí tenemos las predicciones de cada signo: Aries, Leo, Sagitario, Tauro, Virgo, Capricornio, Géminis, Libra, Acuario, Cáncer, Escorpio y Piscis.

Los signos de Aire son los pensadores del Zodiaco.

LIBRA

Nacidos entre el 21 de septiembre al 20 de octubre

El mediador.

Aries es su complementario y es compatible con Acuario y Géminis.

Libra es el más cercano al signo chino Perro.

Personalidad de Libra:

Su principal característica es que es un mediador nato, le gusta quedar bien con todos, es indeciso y prefiere apartarse antes de crear un conflicto, pero justamente como quiere quedar bien con todos, tarda mucho en tomar decisiones. Su mayor aprendizaje es darse la misma prioridad que le da a los demás en su vida.

Amor:

Hoy invita a tu pareja a una noche romántica, cocinen entre los dos, disfruten de su compañía y recuerden que las diferencias no son tantas cuando miran todo lo bueno que tiene para seguir compartiendo.

Dinero:

Buscas hacer muchas cosas para conseguir dinero, crees que matándote lo vas a conseguir más rápido y así no es, el dinero es una energía y lo debes tratar como lo que es, reconcíliate con esa energía desde el amor.

Salud:

Consiéntete, descansa y relájate es momento de que cuides de ti, escucha música y come lo que deseas, hoy tienes una fiesta contigo mismo.

Consejo:

Tienes muchos amigos, busca estar con ellos y descubre que sus experiencias son tan mágicas como las tuyas, comparte con ellos todo lo bueno que has descubierto y reencontrado en estas circunstancias.

PERRO

Las personas nacidas en los años 1934, 1946, 1958, 1970, 1982, 1994, 2006, 2018, 2030

Compatibles: Tigre, caballo y Conejo.

Incompatibles: Dragón y Gallo.

Personalidad del Perro:

Son fieles, aman estar rodeados de gente que los quiera, para ellos su familia es su gran tesoro que protege contra todos, Son francos al expresar sus opiniones, de mente aguda y observadora los que le hace ser apoyo incondicional para sus amigos y familiares. Son excelentes emprendedores.

Diario:

Hoy en día de Rata de Agua Yang, te encuentras en día de Peligro, es una energía muy volátil e inestable, es propicio para actividades religiosas o espirituales, ten en cuenta estas recomendaciones.

Trabajo:

Utiliza este día para realizar las actividades o responsabilidades a las cuales no les había dedicado tiempo porque no eran “urgentes”.

Salud:

Intenta regalarte unos minutos de meditación, ayudara a tu mente y tu cuerpo en estos momentos tan turbios. No menosprecies síntomas como: tos, fiebre y dificultad para respirar.

Amor:

Aunque la convivencia puede estar difícil, debes ser paciente con los que te rodean, disfruta de su compañía. Es vital para ti conectarse con personas.

Dinero:

No es un buen día para realizar movimientos de dinero, las inversiones que hagas en este día no tendrán un buen comienzo energético, es mejor esperar una energía mas favorable.

Consejo: “La inteligencia es la habilidad para adaptarse al cambio” –Hawking.