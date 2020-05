Libra – Horóscopo del 8 de Mayo de 2020

HORÓSCOPO ZODIACAL del 8 de Mayo de 2020

Descubre lo que hoy dice tu signo zodiacal y tu horóscopo chino. Aquí tenemos las predicciones de cada signo: Aries, Leo, Sagitario, Tauro, Virgo, Capricornio, Géminis, Libra, Acuario, Cáncer, Escorpio y Piscis.

Los signos de Aire son los pensadores del Zodiaco.

LIBRA

Nacidos entre el 21 de septiembre al 20 de octubre

El mediador.

Aries es su complementario y es compatible con Acuario y Géminis.

Libra es el más cercano al signo chino Perro.

Personalidad de Libra:

Su principal característica es que es un mediador nato, le gusta quedar bien con todos, es indeciso y prefiere apartarse antes de crear un conflicto, pero justamente como quiere quedar bien con todos, tarda mucho en tomar decisiones. Su mayor aprendizaje es darse la misma prioridad que le da a los demás en su vida.

Amor:

Si tienes alguna duda sobre tus sentimientos hacia tu pareja es mejor que lo hables ahora, no permitas que los supuestos se interpongan y lo que puede ser solucionado fácilmente llegue a crear distancias insalvables entre ustedes.

Dinero:

No entres en el juego de la crisis, eso afectará la conexión que tienes con el dinero y el merecimiento, el miedo paraliza y te lleva a tomar decisiones poco acertadas.

Salud:

Sal para caminar o a trotar, lo que prefieras, si tienes mascota haz que te acompañe, su energía te ayudará a incrementar la tuya, es tu balance perfecto.

Consejo:

Comienza a descubrir que en la sencillez también hay armonía, no todo tiene que ser fabuloso y costoso para tener valor, comienza por sonreír más y criticar menos.

PERRO

Las personas nacidas en los años 1934, 1946, 1958, 1970, 1982, 1994, 2006, 2018, 2030

Compatibles: Tigre, caballo y Conejo.

Incompatibles: Dragón y Gallo.

Personalidad del Perro:

Son fieles, aman estar rodeados de gente que los quiera, para ellos su familia es su gran tesoro que protege contra todos, Son francos al expresar sus opiniones, de mente aguda y observadora los que le hace ser apoyo incondicional para sus amigos y familiares. Son excelentes emprendedores.

Diario:

Hoy en día de Cerdo de Metal Yin, te encuentras en día de Destrucción, tiene una energía muy negativa y se debe evitar acciones importantes, ten en cuenta estas recomendaciones.

Trabajo:

El día no es apropiado para comenzar un proyecto o reunirse virtualmente con clientes, las energías no están enfocadas para generar resultados óptimos.

Salud:

Tener conexiones con otras personas son actividades que te llenan de energía y emoción, recuerda que existen muchas formas de socializar. No menosprecies síntomas como: tos, fiebre y dificultad para respirar.

Amor:

Serás muy apasionado/a y tus sentimientos serán tu guía, es un buen día para avivar tu relación o de encontrar una conexión con alguien.

Dinero:

La energía activa la actitud de la impulsividad en un día como hoy y por ende es preferible alejarse de tomar decisiones muy importantes.

Consejo: Si eres paciente en un momento de ira escaparas de cien días de tristeza.