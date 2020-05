Libra – Horóscopo del 7de Mayo de 2020

HORÓSCOPO ZODIACAL del 7 de Mayo de 2020

Descubre lo que hoy dice tu signo zodiacal y tu horóscopo chino. Aquí tenemos las predicciones de cada signo: Aries, Leo, Sagitario, Tauro, Virgo, Capricornio, Géminis, Libra, Acuario, Cáncer, Escorpio y Piscis.

Los signos de Aire son los pensadores del Zodiaco.

LIBRA

Nacidos entre el 21 de septiembre al 20 de octubre

El mediador.

Aries es su complementario y es compatible con Acuario y Géminis.

Libra es el más cercano al signo chino Perro.

Personalidad de Libra:

Su principal característica es que es un mediador nato, le gusta quedar bien con todos, es indeciso y prefiere apartarse antes de crear un conflicto, pero justamente como quiere quedar bien con todos, tarda mucho en tomar decisiones. Su mayor aprendizaje es darse la misma prioridad que le da a los demás en su vida.

Amor:

Es muy importante para ti saber que tienes un grupo de amigos grande, te validas a través de la interacción social, no le temas a estar en soledad. El equilibrio que buscas en otros, búscalo en tu esencia y te darás cuenta de que puedes estar solo y en equilibrio.

Dinero:

Vives de las apariencias y eso te lleva a realizar compras solo por que te gustan y porque lo ves hermoso; antes de hacerlo piensa si lo requieres o no, si es por apariencia o por llenar un vacío emocional, mejor no.

Salud:

Cuida de tu cuerpo y reconcíliate con él, lo que ves en el espejo muchas veces puedes distorsionarlo por buscar la belleza y el equilibrio que encuentras en otro y no en ti. Los estándares sociales son irreales y poco sanos, en su mayoría.

Consejo:

Te gusta todo lo que sea armonioso, bello a tus ojos, por eso buscas agradar a través de tu apariencia física, de cómo te vistes y cómo te expresas, recuerda que primero debe agradarte a ti y luego a los otros.

PERRO

Las personas nacidas en los años 1934, 1946, 1958, 1970, 1982, 1994, 2006, 2018, 2030

Compatibles: Tigre, caballo y Conejo.

Incompatibles: Dragón y Gallo.

Personalidad del Perro:

Son fieles, aman estar rodeados de gente que los quiera, para ellos su familia es su gran tesoro que protege contra todos, Son francos al expresar sus opiniones, de mente aguda y observadora los que le hace ser apoyo incondicional para sus amigos y familiares. Son excelentes emprendedores.

Diario:

Hoy en día de Perro de Metal Yang, te encuentras liderando la energía del día en día de Inicio, promueve los comienzos suaves, ten en cuenta estas recomendaciones en tu día.

Trabajo:

Para mantener el orden en tu cabeza y en tu espacio de trabajo regálate un momento para descansar, si puedes hacer una meditación guiada mucho mejor.

Salud:

Si quieres despejar la mente la música en piano es una opción muy efectiva para el día de hoy. No menosprecies síntomas como: tos, fiebre y dificultad para respirar.

Amor:

Elimina tus quejas y tu adicción al trabajo y ocúpate de entregarle calidad de tiempo a tu familia, esa es la mayor fuente de energía de los signos perro.

Dinero:

Evita hacer movimientos o gastos importantes de dinero el día de hoy, ten presenten que el día no presenta la mejor energía.

Consejo: Si eres paciente en un momento de ira, escaparas a cien días de tristeza. – Proverbio chino.