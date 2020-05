Libra – Horóscopo del 6 de Mayo de 2020

HORÓSCOPO ZODIACAL del 6 de Mayo de 2020

Descubre lo que hoy dice tu signo zodiacal y tu horóscopo chino. Aquí tenemos las predicciones de cada signo: Aries, Leo, Sagitario, Tauro, Virgo, Capricornio, Géminis, Libra, Acuario, Cáncer, Escorpio y Piscis.

Los signos de Aire son los pensadores del Zodiaco.

LIBRA

Nacidos entre el 21 de septiembre al 20 de octubre

El mediador.

Aries es su complementario y es compatible con Acuario y Géminis.

Libra es el más cercano al signo chino Perro.

Personalidad de Libra:

Su principal característica es que es un mediador nato, le gusta quedar bien con todos, es indeciso y prefiere apartarse antes de crear un conflicto, pero justamente como quiere quedar bien con todos, tarda mucho en tomar decisiones. Su mayor aprendizaje es darse la misma prioridad que le da a los demás en su vida.

Amor:

Es momento de sanar y de desligarte de todo aquello que limita que creas en el amor y que lo vivas desde el disfrute. Aprovecha la luna llena de hoy para dejar atrás todas las creencias limitantes que no te permiten sentirte merecedor de un gran y único amor.

Dinero:

Todo se encuentra en calma por este día, así que lleva tu atención a nuevos proyectos, a todo aquello que te invita a resonar con tu propósito y a conectarte con tu poder, a partir de hoy proyéctalo, no te lo guardes.

Salud:

Gran día para disolver todos los límites que te has creado sobre tu cuerpo y tu apariencia. Crea tus propios estándares según lo que sea mejor para tu propio bienestar. No te compares, hoy disfruta de tu infinita belleza y salud.

Consejo:

Expresa tu creatividad, no temas experimentar cosas nuevas. Descubrirás dones que no sabías que tenías si lo haces. Estamos en un momento de replanteamiento, así que los límites ya no existen.

PERRO

Las personas nacidas en los años 1934, 1946, 1958, 1970, 1982, 1994, 2006, 2018, 2030

Compatibles: Tigre, caballo y Conejo.

Incompatibles: Dragón y Gallo.

Personalidad del Perro:

Son fieles, aman estar rodeados de gente que los quiera, para ellos su familia es su gran tesoro que protege contra todos, Son francos al expresar sus opiniones, de mente aguda y observadora los que le hace ser apoyo incondicional para sus amigos y familiares. Son excelentes emprendedores.

Diario:

Hoy en día de Gallo de Tierra Yin, te encuentras en un día Estable, este día promueve continuidad e induce resultados duraderos, ten en cuenta estas recomendaciones.

Trabajo:

Apóyate en los hombres sabios de la industria, mantén buenos canales de comunicación, puesto que con ellos podrás superar las adversidades.

Salud:

Mantente hidratado y comienza a manejar una buena alimentación. No menosprecies síntomas como: tos, fiebre y dificultad para respirar.

Amor:

Las personas influenciadas por la energía del Perro son personas difíciles de hacer enojar, sin embargo, todos tienen sus limites no dejes que te lleven a ellos y crea distancia.

Dinero:

Tienes el camino trazado hacia el éxito, con tu perseverancia y persuasión podrás comenzar a construir grandes cosas el día de hoy.

Consejo: Las adversidades es el polvo de diamante que el destino utiliza para pulir sus joyas.