Libra – Horóscopo del 24 de Mayo de 2020

HORÓSCOPO ZODIACAL del 24 de Mayo de 2020

Los signos de Aire son los pensadores del Zodiaco.

LIBRA

Nacidos entre el 21 de septiembre al 20 de octubre

El mediador.

Aries es su complementario y es compatible con Acuario y Géminis.

Libra es el más cercano al signo chino Perro.

Personalidad de Libra:

Su principal característica es que es un mediador nato, le gusta quedar bien con todos, es indeciso y prefiere apartarse antes de crear un conflicto, pero justamente como quiere quedar bien con todos, tarda mucho en tomar decisiones. Su mayor aprendizaje es darse la misma prioridad que le da a los demás en su vida.

Amor:

Hoy puedes tener un detalle con tu pareja o familia, compartir un buen rato y disfrutar de una película o un juego. Hoy será un día para reafirmar los lazos que los unen y disfrutar juntos.

Dinero:

Todo está a tu favor, siempre recibes y hoy parece que se multiplica, te encanta vivir bien y rodearte de cosas hermosas, disfruta que el universo te provee, solo ten mesura.

Salud:

Eres muy activo, te gusta hacer y los descansos son pocos; entonces, aprovecha para hacer lo que te gusta, bailar, cantar, estar en familia y reír. Contagias alegría.

Consejo:

No seas tan exigente contigo mismo, hay momentos en que no todo sale bien y es completamente normal, no pasa nada y tampoco vas a dejar de ser quien eres por eso.

PERRO

Las personas nacidas en los años 1934, 1946, 1958, 1970, 1982, 1994, 2006, 2018, 2030

Compatibles: Tigre, caballo y Conejo.

Incompatibles: Dragón y Gallo.

Personalidad del Perro:

Son fieles, aman estar rodeados de gente que los quiera, para ellos su familia es su gran tesoro que protege contra todos, Son francos al expresar sus opiniones, de mente aguda y observadora los que le hace ser apoyo incondicional para sus amigos y familiares. Son excelentes emprendedores.

Diario:

Hoy en día de Conejo de Fuego Yin, te encuentras combinando doblemente con el Conejo, podrías ser una persona respetable entre tus relaciones.

Trabajo:

Es posible que una buena noticia te tenga a la vista de todos, si deseas puedes disfrutar de ese momento de recibimiento. Si es posible trabaja desde casa.

Salud:

Intenta mover tu cuerpo con ejercicios que te diviertan, la bailoterapia es una excelente opción para ejercitar y tener diversión a la vez. No menosprecies síntomas como: tos, fiebre o dificultad para respirar.

Amor:

Podrás superar varias barreras que te contenían para tener una relación mejor con tu pareja, si ambos bajan la guardia podrán vivir en amor.

Dinero:

Es un día para relajarse y no pensar en noticias esperadas, el día tiene muchos atrasos y es posible que nada llegue a tiempo.

Consejo: “Nuestra recompensa se encuentra en el esfuerzo y no en el resultado. Un esfuerzo total es una victoria completa” -Mahatma Gandhi