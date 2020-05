Libra – Horóscopo del 23 de Mayo de 2020

HORÓSCOPO ZODIACAL del 23 de Mayo de 2020

Los signos de Aire son los pensadores del Zodiaco.

LIBRA

Nacidos entre el 21 de septiembre al 20 de octubre

El mediador.

Aries es su complementario y es compatible con Acuario y Géminis.

Libra es el más cercano al signo chino Perro.

Personalidad de Libra:

Su principal característica es que es un mediador nato, le gusta quedar bien con todos, es indeciso y prefiere apartarse antes de crear un conflicto, pero justamente como quiere quedar bien con todos, tarda mucho en tomar decisiones. Su mayor aprendizaje es darse la misma prioridad que le da a los demás en su vida.

Amor:

Eres tú quien puede dar el primer paso para equilibrar la relación de pareja, no busques culpables, eso no sirve de nada, mejor dialoga con tu pareja y entre los dos recuperen su relación.

Dinero:

En cuanto a tu labor lo más importante es que actúes con prudencia, no te dejes llevar por rumores ni por comentarios mal intencionados, así no te enganchas ni entras a ser parte de un mal ambiente en la empresa.

Salud:

Procura impedir que tu organismo se desestabilice, no solo tu cuerpo físico requiere atención, eres trinidad ocúpate también de tu mente y espíritu, su armonía será tu bienestar.

Consejo:

Hoy te invitan a entender que todo tiene su propio cauce y que debes ser consciente que lo que sea que ocurra es lo mejor que puede pasar.

PERRO

Las personas nacidas en los años 1934, 1946, 1958, 1970, 1982, 1994, 2006, 2018, 2030

Compatibles: Tigre, caballo y Conejo.

Incompatibles: Dragón y Gallo.

Personalidad del Perro:

Son fieles, aman estar rodeados de gente que los quiera, para ellos su familia es su gran tesoro que protege contra todos, Son francos al expresar sus opiniones, de mente aguda y observadora los que le hace ser apoyo incondicional para sus amigos y familiares. Son excelentes emprendedores.

Diario:

Hoy en día de Tigre de Fuego Yang, te encuentras Triangulando en día de Recibir, promueve retornos y recompensas que se han estado esperando, ten en cuenta estas recomendaciones.

Trabajo:

Con tu intelecto y habilidades comunicativas lograrás ser el centro de atención de muchas personas, ten en cuenta que siempre hay que hacerlo bajo la humildad.

Salud:

Puedes dejar fluir tu creatividad creando algo que requiera de precisión y concentración, aromatiza tu hogar con una fragancia favorita. No menosprecies síntomas como: tos, fiebre y dificultad para respirar.

Amor:

Al encontrarte triangulando el día de hoy notarás como tu buen ánimo y tu energía atraerán a las personas, todos buscarán tu aprobación.

Dinero:

Tienes el camino trazado hacia el éxito, con tu perseverancia y persuasión podrás construir grandes cosas.

Consejo: ¡A mirar hacia adelante, que para atrás ya dolió lo suficiente!