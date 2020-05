Libra – Horóscopo del 2 de Mayo de 2020

HORÓSCOPO ZODIACAL del 2 de Mayo de 2020

Descubre lo que hoy dice tu signo zodiacal y tu horóscopo chino. Aquí tenemos las predicciones de cada signo: Aries, Leo, Sagitario, Tauro, Virgo, Capricornio, Géminis, Libra, Acuario, Cáncer, Escorpio y Piscis.

Los signos de Aire son los pensadores del Zodiaco.

LIBRA

Nacidos entre el 21 de septiembre al 20 de octubre

El mediador.

Aries es su complementario y es compatible con Acuario y Géminis.

Libra es el más cercano al signo chino Perro.

Personalidad de Libra:

Su principal característica es que es un mediador nato, le gusta quedar bien con todos, es indeciso y prefiere apartarse antes de crear un conflicto, pero justamente como quiere quedar bien con todos, tarda mucho en tomar decisiones. Su mayor aprendizaje es darse la misma prioridad que le da a los demás en su vida.

Amor:

Te encanta estar con tus amigos, los valoras, quieres y cuidas, es muy importante para ti saber qué piensan, conocerlos y estar incondicionalmente para ellos.

Dinero:

Por tu regente Venus, te gusta todo lo bello, armonioso, con estética y elegante, por eso compras muchas cosas solo por que te atraen, no por una necesidad latente; a Venus le gusta rodearse de belleza, por lo tanto, a ti también.

Salud:

No lo pienses tanto, disfruta de un buen descanso donde puedas consentirte, liberar tensiones y disfrutar de un tiempo a solas, será muy agradable para ti darte este espacio.

Consejo:

Si te gusta el arte, no dudes en disfrutarlo, te conecta con tu creatividad, te hace comprender otras dimensiones, así puedes estar en contacto con algo que te gusta y apasiona.

PERRO

Las personas nacidas en los años 1934, 1946, 1958, 1970, 1982, 1994, 2006, 2018, 2030

Compatibles: Tigre, caballo y Conejo.

Incompatibles: Dragón y Gallo.

Personalidad del Perro:

Son fieles, aman estar rodeados de gente que los quiera, para ellos su familia es su gran tesoro que protege contra todos, Son francos al expresar sus opiniones, de mente aguda y observadora los que le hace ser apoyo incondicional para sus amigos y familiares. Son excelentes emprendedores.

Diario:

Hoy en día de Serpiente de Madera Yin, te encuentras en día de Remover, no es un buen día para tomar acción al menos de que sea para remover la mala energía, ten en cuenta estas recomendaciones.

Trabajo:

Es mejor realizar actividades de rutina el día de hoy, trabaja sin presiones ni estrés. Solo concéntrate en lo que te corresponde.

Salud:

El día es propicio para conectarse con el mundo interior. Reflexionar, pensar y sentir son tres palabras claves de hoy. ¡Inténtalo!

Amor:

Sacudir la tristeza, la melancolía y la rigidez es esencial hoy, trata de sentirte más libre y deja la inseguridad atrás. Te sentirás grandioso/a.

Dinero:

El día no promueve resultados muy positivos hoy, sin embargo, el elemento Metal es característico y trae consigo éxito y poder material. Si es necesario haz algún movimiento financiero, hazlo, pero con mucha precaución.

Consejo: Si quieres llegar a un buen puerto, sal de tu zona de confort y no te acomodes.