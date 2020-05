Libra – Horóscopo del 1 de Mayo de 2020

HORÓSCOPO ZODIACAL del 1 de Mayo de 2020

Descubre lo que hoy dice tu signo zodiacal y tu horóscopo chino. Aquí tenemos las predicciones de cada signo: Aries, Leo, Sagitario, Tauro, Virgo, Capricornio, Géminis, Libra, Acuario, Cáncer, Escorpio y Piscis.

Los signos de Aire son los pensadores del Zodiaco.

LIBRA

Nacidos entre el 21 de septiembre al 20 de octubre

El mediador.

Aries es su complementario y es compatible con Acuario y Géminis.

Libra es el más cercano al signo chino Perro.

Personalidad de Libra:

Su principal característica es que es un mediador nato, le gusta quedar bien con todos, es indeciso y prefiere apartarse antes de crear un conflicto, pero justamente como quiere quedar bien con todos, tarda mucho en tomar decisiones. Su mayor aprendizaje es darse la misma prioridad que le da a los demás en su vida.

Amor:

El diálogo con la pareja es lo que mantendrá la unión y la estabilidad de la relación, la sinceridad y el apoyo son fundamentales, busca crear esos momentos de intimidad y reencuentro.

Dinero:

No importa que inversiones hagas, si no crees que debes tener el universo no te compensará, el merecimiento se siente, se cultiva desde el corazón no desde la razón, el del corazón es generoso, en cambio el de la razón es para acumular.

Salud:

Relájate, busca espacios para que hagas ejercicio, sea una fiesta o yoga, lo que desees. El ejercicio activa tu energía, por lo tanto, saca 20 minutos diarios para que comiences.

Consejo:

Te encanta complacer al otro, saber que le agradas te hace muy feliz, eres seductor por naturaleza y por eso aprovechas esa cualidad, cuidado con estar seduciendo a muchas personas al mismo tiempo.

PERRO

Las personas nacidas en los años 1934, 1946, 1958, 1970, 1982, 1994, 2006, 2018, 2030

Compatibles: Tigre, caballo y Conejo.

Incompatibles: Dragón y Gallo.

Personalidad del Perro:

Son fieles, aman estar rodeados de gente que los quiera, para ellos su familia es su gran tesoro que protege contra todos, Son francos al expresar sus opiniones, de mente aguda y observadora los que le hace ser apoyo incondicional para sus amigos y familiares. Son excelentes emprendedores.

Diario:

Hoy en día de Dragón de Madera Yang, te encuentras en día de Establecer, si la energía te favorece es un excelente día para sentar las bases de tu futuro, ten en cuenta estas recomendaciones.

Trabajo:

Es muy posible que el estrés invada tu día, por eso es importante siempre conocer tus límites y decidir que tanto te afectan la cosas. Mantén la calma.

Salud:

Cuida tu alimentación, come conscientemente y siempre mantente ejercitado/a, es muy importante para elevar tu sistema inmunológico y que te sientas con mas energía. No menosprecies síntomas como: tos, fiebre y dificultad para respirar.

Amor:

Es un día muy importante para evitar problemas, discusiones o alteraciones familiares, trata de establecer una conexión con ellos y hacer a un lado las diferencias.

Dinero:

Si quieres calmar tus emociones es preferible que te apartes de temas relacionados con el dinero, por lo menos por hoy. Casi siempre traen consigo mucha carga energética pesada y debemos quitarnos eso de encima.

Consejo: “La mejor arma contra el estrés es nuestra habilidad para elegir un pensamiento sobre otro” –William James.