Libra – Horóscopo del 18 de Mayo de 2020

HORÓSCOPO ZODIACAL del 18 de Mayo de 2020

Los signos de Aire son los pensadores del Zodiaco.

LIBRA

Nacidos entre el 21 de septiembre al 20 de octubre

El mediador.

Aries es su complementario y es compatible con Acuario y Géminis.

Libra es el más cercano al signo chino Perro.

Personalidad de Libra:

Su principal característica es que es un mediador nato, le gusta quedar bien con todos, es indeciso y prefiere apartarse antes de crear un conflicto, pero justamente como quiere quedar bien con todos, tarda mucho en tomar decisiones. Su mayor aprendizaje es darse la misma prioridad que le da a los demás en su vida.

Amor:

Las energías están dispuestas para que encuentres a la persona que tanto anhelas, tan solo recuerda no tener expectativas para que puedas poner la atención en lo verdaderamente importante: TU.

Dinero:

En tu labor encuentras lo que tanto te gusta y te hace feliz, no dejes que otros te desmotiven, si es lo que tu alma desea, te dará todo lo que requieras.

Salud:

Ejercítate a diario, aliméntate en los horarios requeridos, recuerda las pausas activas, así mantendrás la energía que requieres para que tus días sean lo más productivo posible.

Consejo:

Aprecia todo lo que el universo te brinda, la divinidad todo lo provee nunca lo pongas en duda, esta para ti y para todos, solo requiere que seas feliz.

PERRO

Las personas nacidas en los años 1934, 1946, 1958, 1970, 1982, 1994, 2006, 2018, 2030

Compatibles: Tigre, caballo y Conejo.

Incompatibles: Dragón y Gallo.

Personalidad del Perro:

Son fieles, aman estar rodeados de gente que los quiera, para ellos su familia es su gran tesoro que protege contra todos, Son francos al expresar sus opiniones, de mente aguda y observadora los que le hace ser apoyo incondicional para sus amigos y familiares. Son excelentes emprendedores.

Diario:

Hoy en día de Gallo de Metal Yin, te encuentras en día Estable, apropiado para ejecutar actividades de largo plazo, sobretodo planificar. Ten en cuenta estas recomendaciones.

Trabajo:

Evita hacer favores en los que te comprometas frente a la justicia o autoridades, tu bondad te puede traer problemas.

Salud:

Busca comenzar rutinas de ejercicio donde trabajes la mente y el cuerpo o te exija mucha concentración, como el yoga. No menosprecies síntomas como: tos, fiebre y dificultad para respirar.

Amor:

No ignores las señales, tienes que estar mas atento de lo que pasa bajo tus narices, si continuas siendo tan descuidado puedes perder a las personas que amas.

Dinero:

No prestes dinero, no es un buen día para que confies. Si no ves otra alternativa y te sientes acorralado busca comprometer a las personas con documentos como pagares.

Consejo: Espera un día Caballo o Tigre para empezar a tomar acción en esas metas que tienes en mente.