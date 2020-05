Libra – Horóscopo del 17 de Mayo de 2020

HORÓSCOPO ZODIACAL del 17 de Mayo de 2020

Los signos de Aire son los pensadores del Zodiaco.

LIBRA

Nacidos entre el 21 de septiembre al 20 de octubre

El mediador.

Aries es su complementario y es compatible con Acuario y Géminis.

Libra es el más cercano al signo chino Perro.

Personalidad de Libra:

Su principal característica es que es un mediador nato, le gusta quedar bien con todos, es indeciso y prefiere apartarse antes de crear un conflicto, pero justamente como quiere quedar bien con todos, tarda mucho en tomar decisiones. Su mayor aprendizaje es darse la misma prioridad que le da a los demás en su vida.

Amor:

Sana el amor en tu familia, puedes hacerlo identificando los patrones repetitivos en las parejas o matrimonios, solo debes poner atención de lo que sucede y hacer desde el amor los cambios que creas necesarios para ti, no para los otros.

Dinero:

Piensas demasiado desde la razón, la prosperidad, el dar y recibir son conectar el cielo con la tierra a través de ti, sentir que la divinidad te acoge y tener la certeza que todo lo provee.

Salud:

La tranquilidad y la paz te ayudan a que tus emociones se calmen y puedas obtener lo que tu alma busca, así sanas tu cuerpo físico y tu esencia espiritual.

Consejo:

Es un día a la vez, el pasado se queda donde está y se agradece, el futuro no lo sabes, por lo tanto, no lo asumes. Hoy es tu día y es el que te corresponde vivir de la mejor forma posible, y esa es siendo feliz.

PERRO

Las personas nacidas en los años 1934, 1946, 1958, 1970, 1982, 1994, 2006, 2018, 2030

Compatibles: Tigre, caballo y Conejo.

Incompatibles: Dragón y Gallo.

Personalidad del Perro:

Son fieles, aman estar rodeados de gente que los quiera, para ellos su familia es su gran tesoro que protege contra todos, Son francos al expresar sus opiniones, de mente aguda y observadora los que le hace ser apoyo incondicional para sus amigos y familiares. Son excelentes emprendedores.

Diario:

Hoy en día de Mono de Metal Yang, te encuentras en día Balance, apropiado para cambiar situaciones desventajosas a tu favor, ten en cuenta estas recomendaciones.

Trabajo:

Aprovecha la energía del día para co-crear con tu equipo de trabajo, no times decisiones que solo te beneficien a ti, en el futuro notaras el impacto de las decisiones que tomes hoy.

Salud:

Ten una buena higiene procurando utilizar jabón. No menosprecies síntomas como: tos, fiebre y dificultad para respirar.

Amor:

Mantente en contacto con tus familiares y seres queridos, procura ayudar si tienes la posibilidad, pero no permitas que se aprovechen de ti.

Dinero:

Si tienes una idea prometedora, comienza investigando e indagando cómo podría desarrollarse. La información te abre muchas puertas.

Consejo: Tu afirmación será “Mi alma esta conectada con la abundancia del universo”.