Libra – Horóscopo del 16 de Mayo de 2020

HORÓSCOPO ZODIACAL del 16 de Mayo de 2020

Los signos de Aire son los pensadores del Zodiaco.

LIBRA

Nacidos entre el 21 de septiembre al 20 de octubre

El mediador.

Aries es su complementario y es compatible con Acuario y Géminis.

Libra es el más cercano al signo chino Perro.

Personalidad de Libra:

Su principal característica es que es un mediador nato, le gusta quedar bien con todos, es indeciso y prefiere apartarse antes de crear un conflicto, pero justamente como quiere quedar bien con todos, tarda mucho en tomar decisiones. Su mayor aprendizaje es darse la misma prioridad que le da a los demás en su vida.

Amor:

Enfócate en dar los pasos concretos que te permitirán recibir el amor de la manera que sientes merecerlo. Los diálogos mentales te pueden llevar horas y no resuelven nada.

Dinero:

Comienza a proyectar lo que deseas y piensa en poner toda tu creatividad en ello, has lo que disfrutas tanto y que eso sea lo que te haga feliz.

Salud:

Si debes quedarte en casa toma consciencia de cómo te estás alimentando, hay que alimentarse con moderación, hacer ejercicio y disfrutar de estos días, incluso más que antes porque los ritmos de vida han cambiado.

Consejo:

En estos momentos piensa qué debes transformar para mantener el optimismo, es muy importante que lo hagas, así tu energía creadora se pone en movimiento.

PERRO

Las personas nacidas en los años 1934, 1946, 1958, 1970, 1982, 1994, 2006, 2018, 2030

Compatibles: Tigre, caballo y Conejo.

Incompatibles: Dragón y Gallo.

Personalidad del Perro:

Son fieles, aman estar rodeados de gente que los quiera, para ellos su familia es su gran tesoro que protege contra todos, Son francos al expresar sus opiniones, de mente aguda y observadora los que le hace ser apoyo incondicional para sus amigos y familiares. Son excelentes emprendedores.

Diario:

Hoy en día de Cabra de Tierra Yin, te encuentras en Destrucción en día Lleno, el cual promueve la abundancia en las actividades del día. ten en cuenta estas recomendaciones.

Trabajo:

Te sentirás muy emocional en este día, lo que puede generar que te metas en problemas debido a que recibes la información desde un punto de vista diferente al tuyo.

Salud:

Cuida aun mas tu salud el día de hoy, duplica tus medidas de seguridad. No menosprecies síntomas como tos, fiebre y dificultad para respirar.

Amor:

Si no aprendes de tu pasado no podrás entender o recibir el presente de la mejor manera, en especial con tu pareja, deja atrás todo lo que no te permita avanzar en tus relaciones.

Dinero:

Si no tienes cuidado las personas abusaran de tu buena voluntad y seguramente te sentirás lastimado.

Consejo: En las mujeres de tu familia o cercanas a ti encontraras el apoyo necesario para salir de los problemas que te acompañan.