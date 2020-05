Libra – Horóscopo del 15 de Mayo de 2020

HORÓSCOPO ZODIACAL del 15 de Mayo de 2020

Descubre lo que hoy dice tu signo zodiacal y tu horóscopo chino. Aquí tenemos las predicciones de cada signo: Aries, Leo, Sagitario, Tauro, Virgo, Capricornio, Géminis, Libra, Acuario, Cáncer, Escorpio y Piscis.

Los signos de Aire son los pensadores del Zodiaco.

LIBRA

Nacidos entre el 21 de septiembre al 20 de octubre

El mediador.

Aries es su complementario y es compatible con Acuario y Géminis.

Libra es el más cercano al signo chino Perro.

Personalidad de Libra:

Su principal característica es que es un mediador nato, le gusta quedar bien con todos, es indeciso y prefiere apartarse antes de crear un conflicto, pero justamente como quiere quedar bien con todos, tarda mucho en tomar decisiones. Su mayor aprendizaje es darse la misma prioridad que le da a los demás en su vida.

Amor:

Cuando tienes una pareja te sientes completo, es como si la vida volviera a ti, recuerda que la pareja no es tu complemento, es tu par. No debes ser más ni menos feliz por tener o no tener pareja.

Dinero:

Te encanta el arte, la belleza, la moda y también te gusta invertir en ello, recuerda no se compra por comprar ni por llenar estantes, si es así quizás solo quieras aparentar.

Salud:

Tu bienestar es el equilibrio que debes tener entre tus cuerpos físico, mental, espiritual y energético, busca siempre conservar tu paz.

Consejo:

Eres un relacionista público por naturaleza, eso te hace feliz, conocer y estar rodeado de personas que para ti son importantes, eso le da valor a tu vida. Es tu propósito ser feliz y hacer feliz a las personas que están contigo.

PERRO

Las personas nacidas en los años 1934, 1946, 1958, 1970, 1982, 1994, 2006, 2018, 2030

Compatibles: Tigre, caballo y Conejo.

Incompatibles: Dragón y Gallo.

Personalidad del Perro:

Son fieles, aman estar rodeados de gente que los quiera, para ellos su familia es su gran tesoro que protege contra todos, Son francos al expresar sus opiniones, de mente aguda y observadora los que le hace ser apoyo incondicional para sus amigos y familiares. Son excelentes emprendedores.

Diario:

Hoy en día de Caballo de Tierra Yang, te encuentras en día de Remover, apropiado solo para actividades religiosas o espirituales, ten en cuenta estas recomendaciones.

Trabajo:

Las cosas estarán un poco turbias en el trabajo, pero este es un día para que medites sobre como poner las situaciones desventajosas a tu favor.

Salud:

No puedes dejar que vida laboral y tus relacione, agoten tu energía, planifica en la semana un tiempo de descanso para ti. No menosprecies síntomas como: tos, fiebre y dificultad para respirar.

Amor:

Comparte con tu familia y tu pareja, es muy importante que intentes reconectar vínculos, puede que cuando lo intentes sea un poco complicado, pero pon de tu parte y lo lograras.

Dinero:

Se precavido, guarda dinero y toma únicamente decisiones que te entreguen ventajas financieras con respecto al día de ayer.

Consejo: Escucha puntos de vista de personas que respetes en materia financiera y económica para que puedas estar preparado de la mejor manera.