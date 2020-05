Libra – Horóscopo del 12 de Mayo de 2020

HORÓSCOPO ZODIACAL del 12 de Mayo de 2020

Descubre lo que hoy dice tu signo zodiacal y tu horóscopo chino. Aquí tenemos las predicciones de cada signo: Aries, Leo, Sagitario, Tauro, Virgo, Capricornio, Géminis, Libra, Acuario, Cáncer, Escorpio y Piscis.

Los signos de Aire son los pensadores del Zodiaco.

LIBRA

Nacidos entre el 21 de septiembre al 20 de octubre

El mediador.

Aries es su complementario y es compatible con Acuario y Géminis.

Libra es el más cercano al signo chino Perro.

Personalidad de Libra:

Su principal característica es que es un mediador nato, le gusta quedar bien con todos, es indeciso y prefiere apartarse antes de crear un conflicto, pero justamente como quiere quedar bien con todos, tarda mucho en tomar decisiones. Su mayor aprendizaje es darse la misma prioridad que le da a los demás en su vida.

Amor:

Si hay algo que debes sanar con tu pareja o una expareja es momento de hacerlo, hay heridas que quedan desde el pasado o que están vigentes, es mejor que trates de resolverlo lo antes posible busca terapia, lecturas que te ayuden o un buen consejo.

Dinero:

La disposición que tengas para alcanzar tus objetivos es la que te llevará a tener o no un feliz término, la voluntad y el optimismo te ayudan a incrementar las ganas de hacer desde lo que te apasiona. Hazlo no lo pospongas más.

Salud:

Ten muy en cuenta tu salud mental y emocional, tomar descansos y hacer cosas diferentes a tu labor es muy importante para que tus descansos sean reales, la meditación, la relajación, el ejercicio te sacan de la rutina diaria.

Consejo:

Hoy integra tu propósito en tu hacer, todo está dispuesto para que logres tus objetivos, ten la certeza que el universo todo ya lo tiene preparado para que logres lo que anhelas.

PERRO

Las personas nacidas en los años 1934, 1946, 1958, 1970, 1982, 1994, 2006, 2018, 2030

Compatibles: Tigre, caballo y Conejo.

Incompatibles: Dragón y Gallo.

Personalidad del Perro:

Son fieles, aman estar rodeados de gente que los quiera, para ellos su familia es su gran tesoro que protege contra todos, Son francos al expresar sus opiniones, de mente aguda y observadora los que le hace ser apoyo incondicional para sus amigos y familiares. Son excelentes emprendedores.

Diario:

Hoy en día de Conejo de Madera Yin, te encuentras en Doble combinación en día Abierto, ideal para aperturas y nuevos comienzos, ten en cuenta estas recomendaciones para ti.

Trabajo:

Notaras que todos los problemas y dificultades que parecían hoy los lograras solucionar, solo debes confiar en tus capacidades.

Salud:

Busca comenzar actividades físicas o ejercicios donde puedas comenzar a trabajar la mente y el cuerpo. No menosprecies síntomas como: tos, fiebre y dificultad para respirar.

Amor:

Intenta reunirte con tu pareja o tu familia, para planear los próximos proyectos, organicen una actividad en la que todos se sientan a gusto.

Dinero:

Recibirás grandes noticias el día de hoy, sin embargo, la noticia puede que no sea monetaria, puede ser un negocio que estabas esperando o una oportunidad.

Consejo: El amor no necesita ser entendido, solo ser demostrado.