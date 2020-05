Libra – Horóscopo del 11 de Mayo de 2020

HORÓSCOPO ZODIACAL del 11 de Mayo de 2020

Descubre lo que hoy dice tu signo zodiacal y tu horóscopo chino. Aquí tenemos las predicciones de cada signo: Aries, Leo, Sagitario, Tauro, Virgo, Capricornio, Géminis, Libra, Acuario, Cáncer, Escorpio y Piscis.

Los signos de Aire son los pensadores del Zodiaco.

LIBRA

Nacidos entre el 21 de septiembre al 20 de octubre

El mediador.

Aries es su complementario y es compatible con Acuario y Géminis.

Libra es el más cercano al signo chino Perro.

Personalidad de Libra:

Su principal característica es que es un mediador nato, le gusta quedar bien con todos, es indeciso y prefiere apartarse antes de crear un conflicto, pero justamente como quiere quedar bien con todos, tarda mucho en tomar decisiones. Su mayor aprendizaje es darse la misma prioridad que le da a los demás en su vida.

Amor:

Con la pareja debes estar más dispuesto, más acompañamiento en la toma de decisiones, son dos y lo mínimo que debes hacer es respaldar a tu pareja, no te hagas a un lado y dejándole las cargas.

Dinero:

En tu labor busca lo que más te apasione, no se trata de hacer lo que te toca, tu labor no debe ser sufrimiento, es lo que haces a diario y si no lo disfrutas te enferma, analiza lo que estás viviendo, eso atrae la escasez.

Salud:

Ejercicio una vez al día, durante mínimo 20 minutos, movilizarte te saca del letargo en el que esas atrapado, recupera tu energía vital, no dejes que te agobie lo que no te corresponde, hazte cargo de tu hacer.

Consejo:

La coherencia es vital para saber cual es nuestro propósito, por eso lo que piensas, vives y dices tengan una relación unos con otros, para lograrlo hay que ser muy transparente consigo mismo, sino es así estás viviendo desde la mentira.

PERRO

Las personas nacidas en los años 1934, 1946, 1958, 1970, 1982, 1994, 2006, 2018, 2030

Compatibles: Tigre, caballo y Conejo.

Incompatibles: Dragón y Gallo.

Personalidad del Perro:

Son fieles, aman estar rodeados de gente que los quiera, para ellos su familia es su gran tesoro que protege contra todos, Son francos al expresar sus opiniones, de mente aguda y observadora los que le hace ser apoyo incondicional para sus amigos y familiares. Son excelentes emprendedores.

Diario:

Hoy en día de Tigre de Madera Yang, te encuentras en día de Recibir, una energía que te trae los resultados que estabas esperando, sin embargo, la energía del día se encuentra inestable. Ten en cuenta estas recomendaciones para tu día.

Trabajo:

Aprovecha este día para comenzar con proyectos, la energía se presta para que los comienzos que tengas hoy sean muy beneficiosos.

Salud:

Te sentirás agotado, pero porque será un día movido dentro y fuera de ti. No menosprecies síntomas como: tos, fiebre y dificultad para respirar.

Amor:

Puede que te sientas un poco impulsivo, pero no te debes de sentir mal por acciones que puedas cometer hoy, el amor siempre debemos defenderlo sin importar el que.

Dinero:

No es un buen día para actividades financieras, sin embargo, el pensamiento tranquilo que tienes te protegerá de resultados negativos.

Consejo: Practicar actividades donde te mantengas concentrado, si realizas actividades como colorear te ayudara mucho.