Libra – Horóscopo del 10 de Mayo de 2020

HORÓSCOPO ZODIACAL del 10 de Mayo de 2020

Descubre lo que hoy dice tu signo zodiacal y tu horóscopo chino. Aquí tenemos las predicciones de cada signo: Aries, Leo, Sagitario, Tauro, Virgo, Capricornio, Géminis, Libra, Acuario, Cáncer, Escorpio y Piscis.

Los signos de Aire son los pensadores del Zodiaco.

LIBRA

Nacidos entre el 21 de septiembre al 20 de octubre

El mediador.

Aries es su complementario y es compatible con Acuario y Géminis.

Libra es el más cercano al signo chino Perro.

Personalidad de Libra:

Su principal característica es que es un mediador nato, le gusta quedar bien con todos, es indeciso y prefiere apartarse antes de crear un conflicto, pero justamente como quiere quedar bien con todos, tarda mucho en tomar decisiones. Su mayor aprendizaje es darse la misma prioridad que le da a los demás en su vida.

Amor:

Hoy no te sientes tan emotivo ni tan sensible, quieres que todo se haya aclarado con tu pareja, estás consciente y atento a los cambios que debes realizar, estas dispuesto a recobrar la armonía del hogar.

Dinero:

Recuerda que para obtener una buena remuneración por lo que haces, lo más importante es que des el valor justo a tu quehacer, no pienses que el valor le pueden dar terceros, eso es no valorarte.

Salud:

Si requieres hablar con alguien para recuperar tu paz interior hazlo, cualquier angustia puede afectar tu desempeño y lo mas importante tu bienestar, no dormir bien, entrar en periodos de insomnio no es normal.

Consejo:

El amor constituye una de las herramientas más hermosas que nos ha regalado el universo, lo que sucede es que ya se comercializa, y caemos en esa trampa, es un sentimiento universal que no podemos ni siquiera descifrar. Amor por ti, los tuyos, la naturaleza, tu mascota.

PERRO

Las personas nacidas en los años 1934, 1946, 1958, 1970, 1982, 1994, 2006, 2018, 2030

Compatibles: Tigre, caballo y Conejo.

Incompatibles: Dragón y Gallo.

Personalidad del Perro:

Son fieles, aman estar rodeados de gente que los quiera, para ellos su familia es su gran tesoro que protege contra todos, Son francos al expresar sus opiniones, de mente aguda y observadora los que le hace ser apoyo incondicional para sus amigos y familiares. Son excelentes emprendedores.

Diario:

Hoy en día de Buey de Agua Yin, te encuentras en día de Éxito, energía que multiplica los retornos, es muy abundante, pero esto lo determinara tu actitud. Ten en cuenta estas recomendaciones para aprovecharlo.

Trabajo:

Tendrás complicaciones a causas de sentimientos de incapacidad para defenderte, mejor utiliza este día para descansar y evita situaciones desfavorables.

Salud:

Practicar la respiración es importante para evitar acciones impulsivas que pueden hacerte pasar situaciones complicadas. No menosprecies síntomas como: tos, fiebre y dificultad para respirar.

Amor:

Debes ser ágil en tus decisiones, si te vuelves muy pensativo e intentas analizar todos los inconvenientes, cuando te des cuenta estarás envuelto en un problema mayor.

Dinero:

Puede que el día de hoy recibas una retribución monetaria, quizás muy esperada, pero debes concentrarte y ahorrar para las situaciones verdaderamente difíciles.

Consejo: Aprende a amarte primero, esto será tu escudo para así presentarte al mundo como verdaderamente eres.