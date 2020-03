Libra – Horóscopo del 30 de Marzo de 2020

HORÓSCOPO ZODIACAL del 30 de Marzo de 2020

Los signos de Aire son los pensadores del Zodiaco.

LIBRA

Nacidos entre el 21 de septiembre al 20 de octubre

El mediador.

Aries es su complementario y es compatible con Acuario y Géminis.

Libra es el más cercano al signo chino Perro.

Personalidad de Libra:

Su principal característica es que es un mediador nato, le gusta quedar bien con todos, es indeciso y prefiere apartarse antes de crear un conflicto, pero justamente como quiere quedar bien con todos, tarda mucho en tomar decisiones. Su mayor aprendizaje es darse la misma prioridad que le da a los demás en su vida.

Amor:

Todos reconocen lo que haces por ellos y quieren expresarlo, recibe todo el amor y compañía que quieren brindarte, te lo mereces.

Dinero:

Debes mantener la calma y afrontar todo con tranquilidad, dar mucho puede desbalancearte, busca siempre el equilibrio en el que te sientas seguro y puedas ayudar a los demás.

Salud:

Emocionalmente puedes estar pasando por situaciones complejas, medita, haz yoga o busca todo aquello que te cause bienestar y estabilidad.

Consejo:

No dejes que te abrumen los hechos, aléjate un poco de las noticias. Mantente informado pero no comprometas tu salud mental, busca ayuda si lo sientes necesario.

PERRO

Las personas nacidas en los años 1934, 1946, 1958, 1970, 1982, 1994, 2006, 2018, 2030

Compatibles: Tigre, caballo y Conejo.

Incompatibles: Dragón y Gallo.

Personalidad del Perro:

Son fieles, aman estar rodeados de gente que los quiera, para ellos su familia es su gran tesoro que protege contra todos, Son francos al expresar sus opiniones, de mente aguda y observadora los que le hace ser apoyo incondicional para sus amigos y familiares. Son excelentes emprendedores.

Diario:

Hoy en día de Mono de Agua Yang, te encuentras en una combinación direccional con el día, lo que significa que hoy deberías utilizar tus habilidades de liderazgo, ten presente estas recomendaciones.

Trabajo:

Atrae a las personas con tus ideas y guíalas hacia una meta en común. Se organizado y claro con lo que vayas a decir.

Salud:

Si quieres despejar la mente la música en piano es una opción muy efectiva para el día de hoy. No menosprecies síntomas como: tos, fiebre y dificultad para respirar.

Amor:

A veces puedes sentir terror al expresar tus sentimientos, sin embargo, siempre es la mejor manera de sentirte mejor.

Dinero:

Tienes el camino trazado hacia el éxito, con tu perseverancia y persuasión podrás construir grandes cosas.

Consejo: Mientras mas fuertes sean tus pruebas, mas grandes serán tus éxitos.