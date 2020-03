Libra – Horóscopo del 29 de Marzo de 2020

HORÓSCOPO ZODIACAL del 29 de Marzo de 2020

Descubre lo que hoy dice tu signo zodiacal y tu horóscopo chino. Aquí tenemos las predicciones de cada signo: Aries, Leo, Sagitario, Tauro, Virgo, Capricornio, Géminis, Libra, Acuario, Cáncer, Escorpio y Piscis.

Los signos de Aire son los pensadores del Zodiaco.

LIBRA

Nacidos entre el 21 de septiembre al 20 de octubre

El mediador.

Aries es su complementario y es compatible con Acuario y Géminis.

Libra es el más cercano al signo chino Perro.

Personalidad de Libra:

Su principal característica es que es un mediador nato, le gusta quedar bien con todos, es indeciso y prefiere apartarse antes de crear un conflicto, pero justamente como quiere quedar bien con todos, tarda mucho en tomar decisiones. Su mayor aprendizaje es darse la misma prioridad que le da a los demás en su vida.

Amor:

No temas sentir, no te niegues a lo bello que es amar y ser correspondido. No necesariamente hablamos de amor de pareja, a veces damos tanto que se nos olvida recibir y ser correspondidos en ese afecto.

Dinero:

Siempre que lo quieras podrás hacer lo que amas y tener retribución por ello. Incluso cuando los momentos son complejos, no temas y busca formas de reinventarte.

Salud:

Cuida de quienes amas y de ti mismo, tienes la capacidad de conciliar y de reunir, así que busca todo aquello que cause bienestar a tus seres queridos y compártelo.

Consejo:

Siempre que requieras ayuda y apoyo puedes buscarla. No todo depende de ti, puede recurrir a quienes amas para recibir el apoyo que necesitas.

PERRO

Las personas nacidas en los años 1934, 1946, 1958, 1970, 1982, 1994, 2006, 2018, 2030

Compatibles: Tigre, caballo y Conejo.

Incompatibles: Dragón y Gallo.

Personalidad del Perro:

Son fieles, aman estar rodeados de gente que los quiera, para ellos su familia es su gran tesoro que protege contra todos, Son francos al expresar sus opiniones, de mente aguda y observadora los que le hace ser apoyo incondicional para sus amigos y familiares. Son excelentes emprendedores.

Diario:

Hoy en día de Cabra de Metal Yin, te encuentras en destrucción, esta energía no te favorece, así que deberás de ser mas precavido, ten en cuenta estas recomendaciones.

Trabajo:

Medita sobre la vida, donde te encuentras profesionalmente y a donde quieres llegar, si te ayuda compártelo con alguien y escucha su opinión.

Salud:

Mantente hidratado para que no tengas dolores de cabeza el día de hoy, presentaras varias dificultades que necesitaran de toda tu atención. No menosprecies síntomas como: tos, fiebre y dificultad para respirar.

Amor:

No puedes dejar que el pasado te persiga y te atormente, si lo dejas entrar a tu vida puede dañar todo lo que has construido.

Dinero:

Si no tienes cuidado las personas abusaran de tu buena voluntad y seguramente te sentirás lastimado.

Consejo: Días mejores vendrán, tienes que ser paciente y preparado para hacer lo mejor.