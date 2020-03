Libra – Horóscopo del 26 de Marzo de 2020

HORÓSCOPO ZODIACAL del 26 de Marzo de 2020

Descubre lo que hoy dice tu signo zodiacal y tu horóscopo chino. Aquí tenemos las predicciones de cada signo: Aries, Leo, Sagitario, Tauro, Virgo, Capricornio, Géminis, Libra, Acuario, Cáncer, Escorpio y Piscis.

Los signos de Aire son los pensadores del Zodiaco.

LIBRA

Nacidos entre el 21 de septiembre al 20 de octubre

El mediador.

Aries es su complementario y es compatible con Acuario y Géminis.

Libra es el más cercano al signo chino Perro.

Personalidad de Libra:

Su principal característica es que es un mediador nato, le gusta quedar bien con todos, es indeciso y prefiere apartarse antes de crear un conflicto, pero justamente como quiere quedar bien con todos, tarda mucho en tomar decisiones. Su mayor aprendizaje es darse la misma prioridad que le da a los demás en su vida.

Amor:

El mejor equilibrio es recuperar tu tranquilidad y amor propio, siempre que estés en paz contigo mismo, la persona indicada llegará a ti sin buscarla, deja que la magia hoy se encargue.

Dinero:

No des más de lo que tienes ni te esfuerces por procurar la tranquilidad de los otros a costa de la tuya, todo en su proporción correcta, la prosperidad es obtener lo que mereces.

Salud:

La armonía es esencial, busca tranquilidad y reposo en este día, disfruta de ejercicios y la rica comida para sentirte muy bien.

Consejo:

El día de hoy es importante que ayudes a que las personas de tu entorno estén tranquilas y dispuestas a conservar su energía, hoy ocúpate de ser quien eres y dar lo mejor de ti.

PERRO

Las personas nacidas en los años 1934, 1946, 1958, 1970, 1982, 1994, 2006, 2018, 2030

Compatibles: Tigre, caballo y Conejo.

Incompatibles: Dragón y Gallo.

Personalidad del Perro:

Son fieles, aman estar rodeados de gente que los quiera, para ellos su familia es su gran tesoro que protege contra todos, Son francos al expresar sus opiniones, de mente aguda y observadora los que le hace ser apoyo incondicional para sus amigos y familiares. Son excelentes emprendedores.

Diario:

Hoy en día de Dragón de Tierra Yang, te encuentras en Choque con el Dragón, es decir que debes ser muy cuidadoso en especial este día, ten en cuenta las siguientes recomendaciones en especial salud.

Trabajo:

Evita reuniones criticas con clientes, te sentirás mas estresado de lo normal sea que tengas o no trabajo.

Salud:

Cuando te encuentras en día de choque, eres mas propenso a enfermedades, lo mejor es no arriesgarte ni buscar peligro. No menosprecies síntomas como: tos, fiebre y dificultad para respirar.

Amor:

Evita los problemas, las personas que te quieren no intentan atacarte. procura ser amable a pesar de los contratiempos que tengas en tu día, da las gracias y sonríe.

Dinero:

No realices inversiones, de hecho, en este día intenta no gastar en lo absoluto, mucho menos prestes dinero.

Consejo: Aguanta con coraje la tormenta, puedes con este obstáculo y mucho mas. Sigue adelante.