Libra – Horóscopo del 25 de Marzo de 2020

HORÓSCOPO ZODIACAL del 25 de Marzo de 2020

Descubre lo que hoy dice tu signo zodiacal y tu horóscopo chino. Aquí tenemos las predicciones de cada signo: Aries, Leo, Sagitario, Tauro, Virgo, Capricornio, Géminis, Libra, Acuario, Cáncer, Escorpio y Piscis.

Los signos de Aire son los pensadores del Zodiaco.

LIBRA

Nacidos entre el 21 de septiembre al 20 de octubre

El mediador.

Aries es su complementario y es compatible con Acuario y Géminis.

Libra es el más cercano al signo chino Perro.

Personalidad de Libra:

Su principal característica es que es un mediador nato, le gusta quedar bien con todos, es indeciso y prefiere apartarse antes de crear un conflicto, pero justamente como quiere quedar bien con todos, tarda mucho en tomar decisiones. Su mayor aprendizaje es darse la misma prioridad que le da a los demás en su vida.

Amor:

Es importante tu bienestar, es momento de pensar en ti, de poner la atención en lo que tanto te apasiona, el amor comienza en casa y nuestra casa es nuestro espíritu.

Dinero:

Es buen momento para asociarte si es lo que requieres, es posible que en tu labor tengas nuevas propuestas, es momento de avanzar hacia lo que quieres.

Salud:

Es momento de ser constante en lo que te propones, en tu día a día es importante que cuides de tu descanso, alimentación y ejercicio, las pausas activas.

Consejo:

No es momento de entrar en conflictos, por el contrario es hora de que recurras al equilibrio que distingue tu signo, ser proactivo y complementar los aspectos de tu vida con el buen juicio.

PERRO

Las personas nacidas en los años 1934, 1946, 1958, 1970, 1982, 1994, 2006, 2018, 2030

Compatibles: Tigre, caballo y Conejo.

Incompatibles: Dragón y Gallo.

Personalidad del Perro:

Son fieles, aman estar rodeados de gente que los quiera, para ellos su familia es su gran tesoro que protege contra todos, Son francos al expresar sus opiniones, de mente aguda y observadora los que le hace ser apoyo incondicional para sus amigos y familiares. Son excelentes emprendedores.

Diario:

Hoy en día de Conejo de Fuego Yin, ten encuentras combinando con el Conejo, sin embargo, la energía del día no se presta del todo a tu favor, ten en cuenta estas recomendaciones.

Trabajo:

Intenta posponer al máximo entrega de trabajos o proyectos, así como arrancar operaciones, debido a que la energía del día te puede presentar inconvenientes.

Salud:

Procura realizar actividades como yoga desde casa. En internet puedes encontrar muchas guías para comenzar. No menosprecies síntomas como: tos, fiebre y dificultad para respirar.

Amor:

Es un excelente día para activar tus relaciones amorosas es decir que debes de tomar acción y dar un paso adelante.

Dinero:

Es un buen día para mover tu dinero, sin embargo, procura ser muy hábil y astuto. El orden te apoyara.

Consejo: No te dejes llevar al extremo donde colapses, notaras que todas las dificultades se resolverán.