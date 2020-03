Libra – Horóscopo del 15 de Marzo de 2020

HORÓSCOPO ZODIACAL del 15 de Marzo de 2020

Descubre lo que hoy dice tu signo zodiacal y tu horóscopo chino. Aquí tenemos las predicciones de cada signo: Aries, Leo, Sagitario, Tauro, Virgo, Capricornio, Géminis, Libra, Acuario, Cáncer, Escorpio y Piscis.de febrero de 2020

Los signos de Aire son los pensadores del Zodiaco.

LIBRA

Nacidos entre el 21 de septiembre al 20 de octubre

El mediador.

Aries es su complementario y es compatible con Acuario y Géminis.

Libra es el más cercano al signo chino Perro.

Personalidad de Libra:

Su principal característica es que es un mediador nato, le gusta quedar bien con todos, es indeciso y prefiere apartarse antes de crear un conflicto, pero justamente como quiere quedar bien con todos, tarda mucho en tomar decisiones. Su mayor aprendizaje es darse la misma prioridad que le da a los demás en su vida.

Amor:

En el amor se debe recibir en la medida que se da, es recíproco; no de una sola vía. Ser apoyo no es solucionar todos los problemas de tu pareja, es escuchar y ayudar en la medida que puedas, no es agregar más cargas a tu espalda.

Dinero:

Buenas cosas pueden surgir de la inversión en nuevas tecnologías, nuevas industrias y formas diferentes de hacer las cosas de siempre. Si tienes algo en la mira: aprovecha, es el momento.

Salud:

Cuida tu piel, esta es la primera en reflejar cómo está nuestro cuerpo. Tomar agua y mantener tu cuerpo hidratado es una de las mejores formas de cuidarla.

Consejo:

Enséñale a tu entorno el significado de la compasión y de lo que realmente es alegrarse por los demás, el mundo necesita que repartas ese conocimiento.

PERRO

Las personas nacidas en los años 1934, 1946, 1958, 1970, 1982, 1994, 2006, 2018, 2030

Compatibles: Tigre, caballo y Conejo.

Incompatibles: Dragón y Gallo.

Personalidad del Perro:

Son fieles, aman estar rodeados de gente que los quiera, para ellos su familia es su gran tesoro que protege contra todos, Son francos al expresar sus opiniones, de mente aguda y observadora los que le hace ser apoyo incondicional para sus amigos y familiares. Son excelentes emprendedores.

Diario:

Hoy en día de Serpiente de Fuego Yin, te encuentras en día Lleno, es decir que la energía del día promueve retornos muy favorables.

Trabajo:

Es un día positivo, utilízalo para descansar y meditar sobre tu situación laboral, que actividades estas haciendo bien y que deberías mejorar.

Salud:

Es un buen día para comenzar con una nueva dieta que te permita tener una mejor forma física.

Amor:

Es un buen día para realizar una reunión con tus seres queridos, hacer un encuentro donde puedan hablar y ponerse al día de lo que ocurre en sus vidas.

Dinero:

Si tienes la oportunidad de invertir, hazlo, confía en tu instinto ya que recibirás una buena retribución en este día, será un buen comienzo.

Consejo: Hoy es un día favorable en cualquier situación, acción o decisión que tomes, sin embargo, reflexiona sobre tu actitud frente a la vida, hoy podría ser un buen día para mejorar.