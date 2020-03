Libra – Horóscopo del 14 de Marzo de 2020

HORÓSCOPO ZODIACAL del 14 de Marzo de 2020

Descubre lo que hoy dice tu signo zodiacal y tu horóscopo chino. Aquí tenemos las predicciones de cada signo: Aries, Leo, Sagitario, Tauro, Virgo, Capricornio, Géminis, Libra, Acuario, Cáncer, Escorpio y Piscis.de febrero de 2020

Los signos de Aire son los pensadores del Zodiaco.

LIBRA

Nacidos entre el 21 de septiembre al 20 de octubre

El mediador.

Aries es su complementario y es compatible con Acuario y Géminis.

Libra es el más cercano al signo chino Perro.

Personalidad de Libra:

Su principal característica es que es un mediador nato, le gusta quedar bien con todos, es indeciso y prefiere apartarse antes de crear un conflicto, pero justamente como quiere quedar bien con todos, tarda mucho en tomar decisiones. Su mayor aprendizaje es darse la misma prioridad que le da a los demás en su vida.

Amor:

Confía en lo maravilloso que eres, estás lleno de virtudes y bondades, tú eres el único que no lo cree. Recibe todo el amor y el apoyo de las personas que te rodean, no está mal ser el centro de atención un día.

Dinero:

Lleva un registro de tus inversiones y compras para que tengas más claridad de lo que usas, y del provecho que puedes sacarle. Piensa en que todo son inversiones y que hacer uso del dinero te hace sentir más próspero.

Salud:

Si sientes que necesitas algún tipo de apoyo emocional, psicológico o terapéutico búscalo. A veces no podemos solos con todo, está bien pedir ayuda, es de valientes y humildes reconocer que necesitamos al otro.

Consejo:

Para sanar hay que estar sano, aprovecha este día para sentirte bien contigo mismo y así puedas seguir dando con toda la fuerza que te caracteriza.

PERRO

Las personas nacidas en los años 1934, 1946, 1958, 1970, 1982, 1994, 2006, 2018, 2030

Compatibles: Tigre, caballo y Conejo.

Incompatibles: Dragón y Gallo.

Personalidad del Perro:

Son fieles, aman estar rodeados de gente que los quiera, para ellos su familia es su gran tesoro que protege contra todos, Son francos al expresar sus opiniones, de mente aguda y observadora los que le hace ser apoyo incondicional para sus amigos y familiares. Son excelentes emprendedores.

Diario:

Hoy en día de Dragón de Fuego Yang, te encuentras en choque con el Dragón, es decir que debes ser muy cuidadoso en especial este día, ten en cuenta las siguientes recomendaciones en especial salud.

Trabajo:

Evita reuniones criticas con clientes, te sentirás mas estresado de lo normal sea que tengas o no trabajo, intenta tener alguna pastilla para el dolor de cabeza, la podrías necesitar.

Salud:

Cuando te encuentras en día de choque, eres mas propenso a enfermedades, lo mejor es hacerte exámenes médicos para garantizar de que todo se encuentre en orden.

Amor:

Evita los problemas, intenta ser amable a pesar de los contratiempos que tengas en tu día, da las gracias y sonríe.

Dinero:

No realices inversiones, de hecho, en este día intenta no gastar en lo absoluto, mucho menos prestes dinero esperando que te lo devuelvan.

Consejo: Aguanta con valor las dificultades y las malas rachas, porque luego disfrutaras de los buenos tiempos.