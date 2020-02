Libra – Horóscopo de 24 de febrero de 2020

HORÓSCOPO ZODIACAL del 24 de febrero

Descubre lo que hoy dice tu signo zodiacal y tu horóscopo chino. Aquí tenemos las predicciones de cada signo: Aries, Leo, Sagitario, Tauro, Virgo, Capricornio, Géminis, Libra, Acuario, Cáncer, Escorpio y Piscis.de febrero de 2020

Los signos de Aire son los pensadores del Zodiaco.

LIBRA

Nacidos entre el 21 de septiembre al 20 de octubre

El mediador.

Aries es su complementario y es compatible con Acuario y Géminis.

Libra es el más cercano al signo chino Perro.

Personalidad de Libra:

Su principal característica es que es un mediador nato, le gusta quedar bien con todos, es indeciso y prefiere apartarse antes de crear un conflicto, pero justamente como quiere quedar bien con todos, tarda mucho en tomar decisiones.

Amor: Tu vida amorosa está estable, pero sería bueno darle un empujón de emoción. Experimenten cosas nuevas y divertidas.

Dinero: La suerte está de tu lado, puedes terminar de cerrar un negocio importante, una venta o un contrato. Serán resultados positivos.

Salud: Hacer actividades al aire libre o que te llenen de energía será muy gratificante. Cuida tu mente, respira y siente.

Consejo: Preocuparte no te deja avanzar, una sonrisa a las adversidades sí.

PERRO

Las personas nacidas en los años 1934, 1946, 1958, 1970, 1982, 1994, 2006, 2018, 2030

Compatibles: Tigre, caballo y Conejo.

Incompatibles: Dragón y Gallo.

Personalidad del Perro:

Son fieles, aman estar rodeados de gente que los quiera, para ellos su familia es su gran tesoro que protege contra todos, Son francos al expresar sus opiniones, de mente aguda y observadora los que le hace ser apoyo incondicional para sus amigos y familiares. Son excelentes emprendedores.

Diario:

Hoy en día de Gallo de Fuego Yin, estar contigo mismo es el mejor ejercicio para practicar.

Trabajo:

Escucha consejos de personas que sabes que tienen buena voluntad. Si sientes la mínima sospecha de que alguien no es completamente sincero con sus intenciones no te detengas a escucharlo.

Salud:

Debes activarte y estar en movimiento, tanto tu mente como tu cuerpo. Alimenta el conocimiento con libros y documentales de temas de interés, igualmente salir a correr es provechoso.

Amor:

Puedes dejarte llevar por comentarios de tus familiares o amigo cercanos, si tienes dudas sobre decisiones que tomar es preferible que solo escuches tus opiniones.

Dinero:

Es recomendable no cerrar negocios o firmar contratos, si no hay otra opción toma la precaución de chequear dos veces antes de actuar.

Consejo: No busques opiniones de terceros por ahora, interiorízalo tú mismo.