Libra – Horóscopo de 23 de febrero de 2020

HORÓSCOPO ZODIACAL del 23 de febrero

Descubre lo que hoy dice tu signo zodiacal y tu horóscopo chino. Aquí tenemos las predicciones de cada signo: Aries, Leo, Sagitario, Tauro, Virgo, Capricornio, Géminis, Libra, Acuario, Cáncer, Escorpio y Piscis.de febrero de 2020

Los signos de Aire son los pensadores del Zodiaco.

LIBRA

Nacidos entre el 21 de septiembre al 20 de octubre

El mediador.

Aries es su complementario y es compatible con Acuario y Géminis.

Libra es el más cercano al signo chino Perro.

Personalidad de Libra:

Su principal característica es que es un mediador nato, le gusta quedar bien con todos, es indeciso y prefiere apartarse antes de crear un conflicto, pero justamente como quiere quedar bien con todos, tarda mucho en tomar decisiones.

Amor: A veces es bueno dejar de insistir y concentrarte en ti mismo en vez de los otros. Sabes que no es el momento apropiado para comenzar una relación, disfruta de momentos contigo.

Dinero: La serenidad debe ser tu aliado hoy. No te dejes llevar por peleas sin sentido con tus compañeros, evita un conflicto mayor y salir perjudicado. .

Salud: La salud es mental y estás sufriendo por algo del pasado, no es sano. Conéctate con el universo y deja fluir el pasado.

Consejo: Cortar ese lazo que te une con cosas que ya no van contigo. Te sentirás mucho mejor.



PERRO

Las personas nacidas en los años 1934, 1946, 1958, 1970, 1982, 1994, 2006, 2018, 2030

Compatibles: Tigre, caballo y Conejo.

Incompatibles: Dragón y Gallo.

Personalidad del Perro:

Son fieles, aman estar rodeados de gente que los quiera, para ellos su familia es su gran tesoro que protege contra todos, Son francos al expresar sus opiniones, de mente aguda y observadora los que le hace ser apoyo incondicional para sus amigos y familiares. Son excelentes emprendedores.



Diario:

Hoy en día de Mono de Fuego Yin, combinas directamente con el mono, debes evitar acciones que involucren grandes responsabilidades.

Trabajo:

Recárgate de energía, es un buen día para meditar como te desenvuelves en tu ambiente laboral y decidir que aptitudes quieres mantener y que debes dejar atrás.

Salud:

No le des mas larga, si la dieta que llevas realizando no esta dando los resultados que esperabas, córtala y busca una mejor.

Amor:

Comparte con tu pareja, habla y encuentren un punto medio donde ambos puedan ser felices.

Dinero:

Evita hacer movimientos importantes, es un buen día para pagar deudas del pasado.

Consejo: Desistir de algo o alguien puede ser la decisión mas difícil pero si es lo correcto es la mas sabia.