Libra – Horóscopo de 14 de febrero de 2020

HORÓSCOPO ZODIACAL del 14 de febrero de 2020

Los signos de Aire son los pensadores del Zodiaco.

LIBRA

Nacidos entre el 21 de septiembre al 20 de octubre

El mediador.

Aries es su complementario y es compatible con Acuario y Géminis.

Libra es el más cercano al signo chino Perro.

Personalidad de Libra:

Su principal característica es que es un mediador nato, le gusta quedar bien con todos, es indeciso y prefiere apartarse antes de crear un conflicto, pero justamente como quiere quedar bien con todos, tarda mucho en tomar decisiones.

Amor: Feliz día de los enamorados, hoy el amor será pasional para todos y lo disfrutaras a lo grande con tu pareja, jugando a que adivine lo que le tienes preparado, que por supuesto será muy cute.

Dinero: Dejas a un lado las tensiones de ayer y te dedicas a disfrutar.

Salud: Te pondrás ronco.

Consejo: A la hora de complacer a tu pareja piensas demasiado, probablemente te cueste mucho decidir que comprar, aunque el envoltorio si lo pensaras a detalle.



PERRO

Las personas nacidas en los años 1934, 1946, 1958, 1970, 1982, 1994, 2006, 2018, 2030

Compatibles: Tigre, caballo y Conejo.

Incompatibles: Dragón y Gallo.

Personalidad del Perro:

Son fieles, aman estar rodeados de gente que los quiera, para ellos su familia es su gran tesoro que protege contra todos, Son francos al expresar sus opiniones, de mente aguda y observadora los que le hace ser apoyo incondicional para sus amigos y familiares. Son excelentes emprendedores.

Diario:

Hoy en día de Cerdo de Fuego Din, va a ser un buen día para ti, sin embargo, deberá ser paciente. La paciencia garantizar tu paz mental el día de hoy.

Trabajo:

Hoy será un día agitado, lleno de tareas que tomará su tiempo.

Salud:

Busca aprovechar este día para comenzar una dieta, la alimentación será vital el día de hoy.

Amor:

No dejes que los contratiempos impidan que te veas con esa persona especial.

Dinero:

Es un excelente día para hacer reformas en la casa, también para cobrar.

Consejo: Más vale paso que dure y no trote que canse, se paciente no te dejes abrumar por la espera.