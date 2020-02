Libra – Horóscopo de 13 de febrero de 2020

HORÓSCOPO ZODIACAL del 13 de febrero de 2020

Los signos de Aire son los pensadores del Zodiaco.

LIBRA

Nacidos entre el 21 de septiembre al 20 de octubre

El mediador.

Aries es su complementario y es compatible con Acuario y Géminis.

Libra es el más cercano al signo chino Perro.

Personalidad de Libra:

Su principal característica es que es un mediador nato, le gusta quedar bien con todos, es indeciso y prefiere apartarse antes de crear un conflicto, pero justamente como quiere quedar bien con todos, tarda mucho en tomar decisiones.

Amor: Hoy es un día bastante tenso, culpas a tu familia, tu pareja se va.

Dinero: También los culpas porque sientes que las exigencias de ellos no te dejan triunfar.

Salud: Te duele el alma, estas triste.

Consejo: Nadie tiene la culpa, el amor es algo entre dos.

PERRO

Las personas nacidas en los años 1934, 1946, 1958, 1970, 1982, 1994, 2006, 2018, 2030

Compatibles: Tigre, caballo y Conejo.

Incompatibles: Dragón y Gallo.

Personalidad del Perro:

Son fieles, aman estar rodeados de gente que los quiera, para ellos su familia es su gran tesoro que protege contra todos, Son francos al expresar sus opiniones, de mente aguda y observadora los que le hace ser apoyo incondicional para sus amigos y familiares. Son excelentes emprendedores.

Diario:

Hoy en día Perro de Fuego Yang, es un buen día, pero debes conocer tus límites, saber hasta donde llegas y hasta dónde puedes ayudar a la gente.

Trabajo:

Si posees la información, no dudes en tomar una decisión. Pueden aparecer grandes problemas por demorarte tomar decisiones.

Salud:

Es un buen día para comenzar actividades físicas y comenzar dieta. Comenzar hoy hará que los resultados sean más rápidos.

Amor:

A pesar de que es un buen día, no puedes descuidarte y actuar impulsivamente, ya que te podría traer problemas en el futuro.

Dinero:

A pesar de que sientas que te encuentres en una situación desventajosa e incómoda, es un buen día para cobrar dinero y favores.

Consejo: Intenta ser claro, hasta las personas mas cercanas a ti merecen un no como respuesta. Conoce tus límites.