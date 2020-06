Leo – Horóscopo del 8 de Junio de 2020

HORÓSCOPO ZODIACAL del 8 de Junio de 2020

Los signos de fuego son los pasionales del Zodiaco.

LEO

Nacidos entre el 21 de julio al 20 de agosto

Es el que brilla

Acuario es su signo complementario, es compatible con Aries y Sagitario.

Leo es el más cercano al signo chino Mono.

Personalidad de Leo:

El Sol define los rasgos dominantes de su personalidad, es un optimista a quien le gusta ser el centro de atención. Le gusta que lo miren y lo alaben, si lo quieres mantener a tu lado, hazle sentir que es el centro de tu mundo, pero si quieres que huya ignoralo. Su principal aprendizaje es autoliderarse y dejar de buscar validación en otros.

Amor:

Si tienes algún inconveniente con tu pareja y requieres ayuda para solucionarlo búscala, sin embargo, antes habla con ella para saber si está de acuerdo con tu propuesta.

Dinero:

Los cambios que debas realizar en tu economía los puedes hacer sin necesidad de pensar en la escasez, es simplemente adaptarte a una realidad que pronto estará resuelta y será a tu favor.

Salud:

Para lograr que tu energía se mantenga durante el día, solo se puede si realizas los descansos previstos y la alimentación adecuada, así que mantén tu atención en esto para que no lo olvides.

Consejo:

Si te reconoces y conectas con tu esencia puedes buscar todas las soluciones que requieras, efectuar los cambios siempre primero en ti para que tu nueva vibración ayude a los demás.

MONO

– Los nacidos en los años 1932, 1944, 1956, 1968, 1980, 1992, 2004, 2016, 2028

Compatibles: Rata, Dragón, Gallo y Serpiente.

Incompatibles: Tigre y Cerdo.

Personalidad del Mono:

Son amistosos y muy ingeniosos. Pueden ser muy versátiles, su curiosidad los lleva a aprender constantemente nuevas habilidades.

Diario:

Hoy en día de Caballo de Agua Yang, te encuentras en día de Establecer, apropiado para sentar bases para el futuro, ten en cuenta estas recomendaciones en tu día.

Trabajo:

Los trabajos en equipo son tu fuerte, estarás muy motivado por la conversación y el intercambio de ideas, grandioso para tu creatividad.

Salud:

Una sesión de Reiki te mantendrá en balance con lo que te rodea, busca la manera de nivelar tus sentimientos y alinearte con lo que transmites. No menosprecies síntomas como: tos, fiebre o dificultad para respirar.

Amor:

Te sentirás con mucho amor dentro de ti, querrás repartirlo entre los que te quieren. Déjate llevar por ese sentimiento y haz sentir amado a más de una persona.

Dinero:

Es importante, para que triunfes en este ámbito, que escuches consejos y manejes un poco el orgullo. Procura mantener los gastos recortados el día de hoy.



Consejo: La vida es una maratón, no un sprint. -Phillip C. McGraw.