Leo – Horóscopo del 7 de Junio de 2020

HORÓSCOPO ZODIACAL del 7 de Junio de 2020

Los signos de fuego son los pasionales del Zodiaco.

LEO

Nacidos entre el 21 de julio al 20 de agosto

Es el que brilla

Acuario es su signo complementario, es compatible con Aries y Sagitario.

Leo es el más cercano al signo chino Mono.

Personalidad de Leo:

El Sol define los rasgos dominantes de su personalidad, es un optimista a quien le gusta ser el centro de atención. Le gusta que lo miren y lo alaben, si lo quieres mantener a tu lado, hazle sentir que es el centro de tu mundo, pero si quieres que huya ignoralo. Su principal aprendizaje es autoliderarse y dejar de buscar validación en otros.

Amor:

Es momento de madurar un poco, de entender que no todo circula a tu alrededor y que debes ponerle límites a los demás; a veces por querer quedar bien con todos o ser amigo de todos permites que entren demasiado en tu vida y se aprovechen de ti. Usa bien tu intuición y no alardees, así se acercarán a ti por quien eres y no por lo que tienes.

Dinero:

Debes comenzar a tomar decisiones por tu bienestar y recordar que puedes aprovechar tu liderazgo para impulsar tus proyectos, tu creatividad y por correspondencia, tus finanzas.

Salud:

Debes sanar todas esas heridas que dejas abiertas por temor a enfrentarte contigo mismo, la diferencia es que es una batalla que no puedes perder. Ir más allá, mirarte a los ojos con humildad y hacer las transformaciones necesarias solo te llevará a reconciliarte con tu bienestar y proyectar tu verdadera esencia.

Consejo:

Sigue tu intuición, es tu gran guía. Cuando estás decidido no hay presión que te haga cambiar de opinión, pero cuando dudas te vuelves vulnerable y fácil de convencer; cuando sigues tu intuición siempre tienen certeza en tus decisiones, incluso cuando cambias de opinión.

MONO

– Los nacidos en los años 1932, 1944, 1956, 1968, 1980, 1992, 2004, 2016, 2028

Compatibles: Rata, Dragón, Gallo y Serpiente.

Incompatibles: Tigre y Cerdo.

Personalidad del Mono:

Son amistosos y muy ingeniosos. Pueden ser muy versátiles, su curiosidad los lleva a aprender constantemente nuevas habilidades.

Diario:

Hoy en día de Serpiente de Metal Yin, te encuentras en día Cerrado, es una energía difícil, que trae complicaciones. Ten en cuenta estas recomendaciones en tu día.

Trabajo:

Notaras que si buscas el tiempo adecuado para meditar sobre tu situación laboral junto con una persona de confianza lograras encontrar una solución a tus problemas. Evita ser osado, procura solo reflexionar.

Salud:

Intenta tomar mucho líquido, sobre todo agua, tu cuerpo lo necesita, procura realizar alguna rutina de ejercicio. No menosprecies síntomas como: tos, fiebre y dificultad para respirar.

Amor:

Si tienes una pareja o estás empezando a salir con alguien, es un buen día para demostrar tu cariño, entrégale un regalo o un detalle, pero procura que lo hayas hecho con tus propias manos.

Dinero:

El día se vuelve contradictorio porque la energía para realizar cualquier actividad financiera o que involucre parte de tu capital, los retornos pueden ser muy favorables.

Consejo: Apóyate para solucionar los problemas y los obstáculos de tu vida en las mujeres sabias que están a tu alrededor.