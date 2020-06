Leo – Horóscopo del 6 de Junio de 2020

HORÓSCOPO ZODIACAL del 6 de Junio de 2020

Los signos de fuego son los pasionales del Zodiaco.

LEO

Nacidos entre el 21 de julio al 20 de agosto

Es el que brilla

Acuario es su signo complementario, es compatible con Aries y Sagitario.

Leo es el más cercano al signo chino Mono.

Personalidad de Leo:

El Sol define los rasgos dominantes de su personalidad, es un optimista a quien le gusta ser el centro de atención. Le gusta que lo miren y lo alaben, si lo quieres mantener a tu lado, hazle sentir que es el centro de tu mundo, pero si quieres que huya ignoralo. Su principal aprendizaje es autoliderarse y dejar de buscar validación en otros.

Amor:

Hoy busca en ti todas esas virtudes que tienes y pones al servicio de los demás siempre, es buen día para que las apliques en ti, aprovecha el eclipse de Luna para renovar tu energía y el amor propio.

Dinero:

Renueva las energías de tu habitación, saca lo que no usas y regálalo, cambia los muebles de lugar, enciende una vela y busca un aceite que te guste e incrementa tu vitalidad.

Salud:

Regálate un buen baño, para que descanses y solo pienses en ti, en lo que disfrutas estando en tu compañía, reconocer tu cuerpo, agradecerlo y valorarlo.

Consejo:

Puedes estar sintiendo que tus emociones te van a enloquecer, calma, simplemente te están sacando de la rutina en la que has caído, no mires tus emociones como algo complejo, disfrútalas, intégralas y comienza a ser feliz.

MONO

– Los nacidos en los años 1932, 1944, 1956, 1968, 1980, 1992, 2004, 2016, 2028

Compatibles: Rata, Dragón, Gallo y Serpiente.

Incompatibles: Tigre y Cerdo.

Personalidad del Mono:

Son amistosos y muy ingeniosos. Pueden ser muy versátiles, su curiosidad los lleva a aprender constantemente nuevas habilidades.

Diario:

Hoy en día de Dragón de Metal Yang, te encuentras Triangulando en día para Establecer, apropiado para sentar base a un mejor futuro, ten en cuenta estas recomendaciones.

Trabajo:

Las personas influenciadas por la energía del Mono hoy tendrán un apoyo extra para poder incursionarse en cualquier desafío profesional que se les presente o que por, al contrario, deseen.

Salud:

Mantén una buena alimentación, busca dejar a un lado las grasas saturadas y te darás cuenta cómo empezarás a tener más energía. No menosprecies síntomas como: tos, fiebre y dificultad para respirar.

Amor:

La comunicación es tu fuerte, puedes expresar con confianza a tus amigos, familiares o pareja alguna decisión que tomaste o que piensas tomar. Tus palabras harán que todo fluya correctamente.

Dinero:

Para evitar toparte con sorpresas negativas, lo mejor es ser muy precavido e investigar a fondo cada movimiento financiero.

Consejo: Pedir ayuda y saberla recibir no te hace pequeño, sino todo lo contrario es la fase más humilde y honesta que un ser humano posee.