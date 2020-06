Leo – Horóscopo del 5 de Junio de 2020

HORÓSCOPO ZODIACAL del 5 de Junio de 2020

Los signos de fuego son los pasionales del Zodiaco.

LEO

Nacidos entre el 21 de julio al 20 de agosto

Es el que brilla

Acuario es su signo complementario, es compatible con Aries y Sagitario.

Leo es el más cercano al signo chino Mono.

Personalidad de Leo:

El Sol define los rasgos dominantes de su personalidad, es un optimista a quien le gusta ser el centro de atención. Le gusta que lo miren y lo alaben, si lo quieres mantener a tu lado, hazle sentir que es el centro de tu mundo, pero si quieres que huya ignoralo. Su principal aprendizaje es autoliderarse y dejar de buscar validación en otros.

Amor:

Ser honesto, generoso, amoroso con tu familia es algo natural en ti, cuidas y provees a los tuyos, procuras que los tuyos siempre estén bien, por eso el universo te acoge.

Dinero:

Las finanzas están en equilibrio siempre y cuando no te de por realizar compras de último momento, más por mostrar que puedes hacerlo que porque en verdad lo requieres.

Salud:

Procura ocuparte de tu alimentación, te gusta cocinar y probar cosas nuevas, no comas más de lo que requieres, el alimento es para disfrutar no para llenar los vacíos emocionales.

Consejo:

Sabes que si estás en sintonía con quien eres y cómo te muestras a los otros no entras en conflictos, permanece tu esencia intacta.

MONO

– Los nacidos en los años 1932, 1944, 1956, 1968, 1980, 1992, 2004, 2016, 2028

Compatibles: Rata, Dragón, Gallo y Serpiente.

Incompatibles: Tigre y Cerdo.

Personalidad del Mono:

Son amistosos y muy ingeniosos. Pueden ser muy versátiles, su curiosidad los lleva a aprender constantemente nuevas habilidades.

Diario:

Hoy en día de Conejo de Tierra Yin, te encuentras en día de Recibir, promueve principalmente recompensas que se han estado esperando, ten en cuenta estas recomendaciones.

Trabajo:

Si actúas impulsivamente seguramente tendrás que retroceder varias veces para corregir errores, para que todo salga correctamente es preferible que vayas paso a paso y en calma.

Salud:

Evita exponerte a un riesgo físico y mental, no te extralimites en el deporte, llega hasta donde puedas llegar. No menosprecies síntomas como: tos, fiebre y dificultad para respirar.

Amor:

Se muy cuidadoso con tus palabras puedes lastimar a las personas con tu exceso de honestidad, mentir no será la solución por eso debes ser moderado.

Dinero:

Debes tener mucho cuidado con tus pertenecías, pero aún más con tu patrimonio esto debido a que la energía del día te hace propenso a sufrir robos.

Consejo: La adversidad es el polvo de diamante que el cielo utiliza para pulir sus diamantes.