Leo – Horóscopo del 28 de Junio de 2020

HORÓSCOPO ZODIACAL del 28 de Junio de 2020

Los signos de fuego son los pasionales del Zodiaco.

LEO

Nacidos entre el 21 de julio al 20 de agosto

Es el que brilla

Acuario es su signo complementario, es compatible con Aries y Sagitario.

Leo es el más cercano al signo chino Mono.

Personalidad de Leo:

El Sol define los rasgos dominantes de su personalidad, es un optimista a quien le gusta ser el centro de atención. Le gusta que lo miren y lo alaben, si lo quieres mantener a tu lado, hazle sentir que es el centro de tu mundo, pero si quieres que huya ignoralo. Su principal aprendizaje es autoliderarse y dejar de buscar validación en otros.

Amor:

Sabes que necesitas cambios, pero los planetas retrógrados en Capricornio, no te ayudan mucho, así que es momento de dejar el orgullo a un lado y pedir ayuda para saber por dónde encaminar tu energía.

Dinero:

En este momento necesitas priorizar qué quieres hacer, no tienes la energía disponible para abarcarlo todo, y si bien Marte entró en Aries no es suficiente, así que elige las tareas más importantes del día y ejecutarlas.

Salud:

No te culpes por las cosas que no suceden como lo quieres, pero sin duda si sigues con esa actitud de queja y abatimiento nadie podrá ayudarte, ni querrá hacerlo. Porque no estás triste, estás odioso y sin duda la soledad no te conviene en estos momentos, así que baja la guardia y cambia la actitud.

Consejo:

Necesitas estructura en tu vida, necesitas poner orden a tus ideas y a tus sentimientos, no puedes seguir permitiendo que las emociones sigan llevando el control de cada día de tu vida.

MONO

– Los nacidos en los años 1932, 1944, 1956, 1968, 1980, 1992, 2004, 2016, 2028

Compatibles: Rata, Dragón, Gallo y Serpiente.

Incompatibles: Tigre y Cerdo.

Personalidad del Mono:

Son amistosos y muy ingeniosos. Pueden ser muy versátiles, su curiosidad los lleva a aprender constantemente nuevas habilidades.

Diario:

Hoy en día de Tigre de Agua Yang, te encuentras en Choque en día de Éxito, es uno de los más auspiciosos, apropiado para actividades importantes. Ten en cuenta estas recomendaciones en tu día.

Trabajo:

Procura descansar en este día, es una acción que favorecerá a tu mente y tu cuerpo, además, te mantendrá fuera de los problemas y situaciones amargas del día.

Salud:

Cuídate más que ayer, la energía de hoy te hace más propenso a accidentes y a enfermedades. No menosprecies síntomas como: tos, fiebre y dificultad para respirar.

Amor:

Tu juicio en el amor y las relaciones interpersonales puede que no se encuentren muy agudas en el día de hoy, esto debido a que tus emociones nublan tus pensamientos y tus ideas.

Dinero:

No realices actividades financieras, este día no recibirás resultados positivos. Aunque la energía del día es muy beneficiosa, las actividades importantes no te saldrán como esperas.

Consejo: “Sólo se ve bien con el corazón; lo esencial es invisible para los ojos” -Antoine de Saint.