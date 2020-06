Leo – Horóscopo del 27 de Junio de 2020

HORÓSCOPO ZODIACAL del 27 de Junio de 2020

Los signos de fuego son los pasionales del Zodiaco.

LEO

Nacidos entre el 21 de julio al 20 de agosto

Es el que brilla

Acuario es su signo complementario, es compatible con Aries y Sagitario.

Leo es el más cercano al signo chino Mono.

Personalidad de Leo:

El Sol define los rasgos dominantes de su personalidad, es un optimista a quien le gusta ser el centro de atención. Le gusta que lo miren y lo alaben, si lo quieres mantener a tu lado, hazle sentir que es el centro de tu mundo, pero si quieres que huya ignoralo. Su principal aprendizaje es autoliderarse y dejar de buscar validación en otros.

Amor:

Venus dejó de retrogradar y esto libera un poco la forma en la que puedes relacionarte con tu pareja o con la persona que te gusta, es un buen momento para dejar de revisar y tomar acción si quieres conservar a esa persona en tu vida.

Dinero:

Es necesario que pongas de tu parte y te brindes el empujón que necesitas para seguir motivado en tus proyectos, sueños y trabajo del día a día. Si te sigues quejando solo te alejarás, incluso, los recursos que ya tienes disponibles.

Salud:

Necesitas acción y movimiento, ¿por qué? Porque es lo que menos quieres hacer, y eso es lo único que te sacará de esa sensación de pereza y aburrimiento constante. Ejercitarte te ayudará a ver lo que ahora consideras como problemas desde otra perspectiva.

Consejo:

Las oportunidades no llegan si no estás dispuesto a recibirlas, dices que quieres muchas cosas, pero cuando se trata de poner en acción un cambio que no te da mucha seguridad, te echas para atrás. A veces hay que dar saltos de fe, no, es más.

MONO

– Los nacidos en los años 1932, 1944, 1956, 1968, 1980, 1992, 2004, 2016, 2028

Compatibles: Rata, Dragón, Gallo y Serpiente.

Incompatibles: Tigre y Cerdo.

Personalidad del Mono:

Son amistosos y muy ingeniosos. Pueden ser muy versátiles, su curiosidad los lleva a aprender constantemente nuevas habilidades.

Diario:

Hoy en día de Buey de Metal Yin, te encuentras en día de Peligro, la energía es muy inestable y volátil, procura tener cuidado el día de hoy. Ten en cuenta estas recomendaciones.

Trabajo:

A pesar de que es un día con una energía complicada para todas las actividades, a ti te acompaña una energía que premiará tu disposición para salir de los problemas con soluciones que se darán de manera adecuada.

Salud:

Utiliza el final de este día para relajarte con un buen baño, un masaje o una simple noche de películas donde te permitas descansar. No menosprecies síntomas como: tos, fiebre y dificultad para respirar.

Amor:

Hoy te sentirás un poco emocional, tomarás posturas que no deberías debido a decisiones apresuradas, no permitas que esto afecte tus relaciones.

Dinero:

No es un buen día para realizar inversiones o hacer compras grandes, sin embargo, si es un buen día para pedir ayuda y salir de los problemas financieros.

Consejo: Cuando entiendas que siempre hay otro punto de vista, entenderás el significado de la palabra tolerancia.