Leo – Horóscopo del 26 de Junio de 2020

HORÓSCOPO ZODIACAL del 26 de Junio de 2020

Los signos de fuego son los pasionales del Zodiaco.

LEO

Nacidos entre el 21 de julio al 20 de agosto

Es el que brilla

Acuario es su signo complementario, es compatible con Aries y Sagitario.

Leo es el más cercano al signo chino Mono.

Personalidad de Leo:

El Sol define los rasgos dominantes de su personalidad, es un optimista a quien le gusta ser el centro de atención. Le gusta que lo miren y lo alaben, si lo quieres mantener a tu lado, hazle sentir que es el centro de tu mundo, pero si quieres que huya ignoralo. Su principal aprendizaje es autoliderarse y dejar de buscar validación en otros.

Amor:

El amor por tu familia, el deseo de que todos se encuentren bien y la protección que les brindas te hace inmensamente feliz, eres generoso y el compartir con ellos es lo mejor que te puede pasar.

Dinero:

Si laboras a conciencia y lo disfrutas estarás feliz haciendo lo que haces, es muy importante que no labores solo por recibir un salario, es por la satisfacción de hacer lo que te apasiona es tan o más importante que el dinero que recibes por ello.

Salud:

Tu sistema digestivo se resiente muy fácilmente, procura tener horarios para alimentarte y así evitar comer a las carreras, debes sacar un espacio sagrado para disfrutar del alimento.

Consejo:

Cuando haces las cosas desde el corazón el amor te circunda, puedes obtener todo lo que requieras, el universo por correspondencia siempre estará guiando tus pasos y cualquier decisión que tomes para el bien de los otros será un gran beneficio para ti.

MONO

– Los nacidos en los años 1932, 1944, 1956, 1968, 1980, 1992, 2004, 2016, 2028

Compatibles: Rata, Dragón, Gallo y Serpiente.

Incompatibles: Tigre y Cerdo.

Personalidad del Mono:

Son amistosos y muy ingeniosos. Pueden ser muy versátiles, su curiosidad los lleva a aprender constantemente nuevas habilidades.

Diario:

Hoy en día de Rata de Metal Yang, te encuentras triangulando en día de Destrucción, es una energía complicada y no promueve buenos resultados. Ten en cuenta estas recomendaciones en tu día.

Trabajo:

Hoy no será un buen día para confrontaciones, intenta no juzgar a las personas porque tengan problemas que te parecerán pequeños y fáciles de resolver.

Salud:

Mantén una buena alimentación, intenta dejar a un lado las grasas saturadas en especial en este día. No menosprecies síntomas como: tos, fiebre y dificultad para respirar.

Amor:

Hoy deberás fluir con las situaciones, no te permitas envolverte demasiado en los problemas ajenos, tienes que tener en cuenta que cuando te involucras demasiado en el problema del otro se vuelve tuyo.

Dinero:

Para evitar toparse con sorpresas negativas, lo mejor es ser muy precavido e investigar a fondo cada movimiento financiero.

Consejo: Procura fluir con el día, no intentes llevar la contraria a la energía si no quieres crear resultados poco amenos.