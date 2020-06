Leo – Horóscopo del 24 de Junio de 2020

HORÓSCOPO ZODIACAL del 24 de Junio de 2020

Los signos de fuego son los pasionales del Zodiaco.

LEO

Nacidos entre el 21 de julio al 20 de agosto

Es el que brilla

Acuario es su signo complementario, es compatible con Aries y Sagitario.

Leo es el más cercano al signo chino Mono.

Personalidad de Leo:

El Sol define los rasgos dominantes de su personalidad, es un optimista a quien le gusta ser el centro de atención. Le gusta que lo miren y lo alaben, si lo quieres mantener a tu lado, hazle sentir que es el centro de tu mundo, pero si quieres que huya ignoralo. Su principal aprendizaje es autoliderarse y dejar de buscar validación en otros.

Amor:

Dentro de la introspección que realizas es importante que te enfoques en ti, pues lo que sucede a tu alrededor son simplemente hechos que tú decides cómo afrontar y cómo responder ante ellos. Así que asume tu responsabilidad, sé humilde y pon la disposición necesaria para escuchar lo que tu esencia hace tanto te está diciendo.

Dinero:

Sin duda hay energía disponible que te está llevando a estar en contacto con la familia, la herencia y el linaje, en cuanto a las finanzas debes pensar ¿qué creencias, comportamientos y estigmas has heredado con referencia a la economía? Revisa para que te quedes con lo que te beneficia y dejes a un lado todo lo que te limita o te lleva a vivir desde la escasez.

Salud:

Sincerarte contigo mismo y sentir todo lo que has ocultado, te permitirá volver con las pilas puestas y con una conexión mayor con tu esencia Recuerda que todas las respuestas ya están en ti, solo debes prestar atención. Verás los cambios tanto emocional como físicamente, no esperes más para dar los pasos necesarios para encaminarte hacia tu bienestar.

Consejo:

Mañana dejará de retrogradar Venus, por lo que es importante que revivas esa energía que te lleva a estar en contacto con los demás, con el romance, la coquetería y sentirte muy bien con la imagen que reflejas a los demás.



MONO

– Los nacidos en los años 1932, 1944, 1956, 1968, 1980, 1992, 2004, 2016, 2028

Compatibles: Rata, Dragón, Gallo y Serpiente.

Incompatibles: Tigre y Cerdo.

Personalidad del Mono:

Son amistosos y muy ingeniosos. Pueden ser muy versátiles, su curiosidad los lleva a aprender constantemente nuevas habilidades.

Diario:

Hoy en día de Perro de Tierra Yang, te encuentras en combinación Direccional en día Estable, ideal para sentar las bases del futuro y garantizar el largo plazo. Ten en cuenta estas recomendaciones en tu día.

Trabajo:

La energía del día te apoya para generar nuevos negocios y proyectos, tu te sientes preparado para asumir nuevos retos y serás la única persona que pueda tomar esta decisión.

Salud:

No seas tan autocrítico, la rigidez o los extremos en ciertas situaciones de tu vida te agotan mental. No menosprecies síntomas como: tos, fiebre y dificultad para respirar.

Amor:

Puedes tomar la decisión de abandonar las amistades y relaciones que ya no te impulsen a evolucionar como persona y ser humano, tus amistades siempre te tienen que impulsar a ser mejor.

Dinero:

Para evitar toparse con sorpresas negativas, lo mejor es ser muy precavido y analítico, no des un paso sin tener plena seguridad, haz las investigaciones pertinentes para aumentar tu patrimonio.

Consejo: “Nuestra recompensa se encuentra en el esfuerzo y no en el resultado. Un esfuerzo total es una victoria completa.” -Mahatma Gandhi