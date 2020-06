Leo – Horóscopo del 23 de Junio de 2020

HORÓSCOPO ZODIACAL del 23 de Junio de 2020

Los signos de fuego son los pasionales del Zodiaco.

LEO

Nacidos entre el 21 de julio al 20 de agosto

Es el que brilla

Acuario es su signo complementario, es compatible con Aries y Sagitario.

Leo es el más cercano al signo chino Mono.

Personalidad de Leo:

El Sol define los rasgos dominantes de su personalidad, es un optimista a quien le gusta ser el centro de atención. Le gusta que lo miren y lo alaben, si lo quieres mantener a tu lado, hazle sentir que es el centro de tu mundo, pero si quieres que huya ignoralo. Su principal aprendizaje es autoliderarse y dejar de buscar validación en otros.

Amor:

Con la Luna en tu signo y Mercurio retrógrado en Cáncer, sin duda se te hace una invitación para que revises cómo estás desarrollando algunas de tus relaciones, en especial con amigos cercanos y familia. Es momento de dejar el orgullo a un lado y reflexionar sinceramente sobre tus actos, pensamientos y emociones, no es momento de cambios, es momento de introspección.

Dinero:

En este momento en el cielo hay muchos planetas retrógrados, estos nos están invitando a hacer una revisión de diferentes aspectos de nuestra vida, y sin duda la economía ha sido uno de esos. Piensa bien cuáles son esas falsas creencias que no te permiten disfrutar de los recursos que tienes disponibles.

Salud:

Es importante que seas honesto contigo mismo, que te permitas sentir todo eso que llevas evadiendo y haciendo a un lado, si no le prestas atención sólo se hará más fuerte hasta que le dediques la energía que requiere para resolverlo y continuar tu camino de una forma más liviana.

Consejo:

Hoy inicia la Neptuno a retrogradar, por lo que es importante que te mantengas con ambos pies en la tierra, es momento de desterrar las expectativas elevadas para no caer en futuras frustraciones por no tener conciencia de lo que se espera.



MONO

– Los nacidos en los años 1932, 1944, 1956, 1968, 1980, 1992, 2004, 2016, 2028

Compatibles: Rata, Dragón, Gallo y Serpiente.

Incompatibles: Tigre y Cerdo.

Personalidad del Mono:

Son amistosos y muy ingeniosos. Pueden ser muy versátiles, su curiosidad los lleva a aprender constantemente nuevas habilidades.

Diario:

Hoy en día de Gallo de Fuego Yin, te encuentras en combinación Direccional en día de Balance, es apropiado para buscar resultados favorables, sin embargo, la energía estará un poco dispersa. Ten en cuenta estas recomendaciones en tu día.

Trabajo:

No te salgas de la rutina en este día, las cosas se pueden tornar un poco impredecible. Por esto la mejor forma de aprovecharlo será acudiendo a las actividades rutinarias.

Salud:

Intenta ejercitarte el día de hoy, la fatiga de tu cuerpo se puede deber a la falta de ejercicio. No menosprecies síntomas como: tos, fiebre y dificultad para respirar.

Amor:

Intenta compartir con tu pareja o familiares, acciones sencillas pueden crear resultados gigantes, lo importante es tomar acción y dar el primer paso.

Dinero:

Si quieres comenzar a crear tu futuro financiero el primer paso es planear y comenzar a ahorrar y mantener unos costos medidos.

Consejo: Cuando quieres algo que nunca has tenido debes de hacer algo que nunca has hecho.