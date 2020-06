Leo – Horóscopo del 22 de Junio de 2020

HORÓSCOPO ZODIACAL del 22 de Junio de 2020

Los signos de fuego son los pasionales del Zodiaco.

LEO

Nacidos entre el 21 de julio al 20 de agosto

Es el que brilla

Acuario es su signo complementario, es compatible con Aries y Sagitario.

Leo es el más cercano al signo chino Mono.

Personalidad de Leo:

El Sol define los rasgos dominantes de su personalidad, es un optimista a quien le gusta ser el centro de atención. Le gusta que lo miren y lo alaben, si lo quieres mantener a tu lado, hazle sentir que es el centro de tu mundo, pero si quieres que huya ignoralo. Su principal aprendizaje es autoliderarse y dejar de buscar validación en otros.

Amor:

Disfruta de lo que realmente es importante en tu vida la familia, no te distraigas y descubre que con ellos te sientes feliz y puedes lograr todo lo que te propones.

Dinero:

Si deseas que todo lo que realices hoy sea productivo concéntrate en ello, busca ser claro en tu propósito y no pretendas que todo el mundo esté a tu ritmo, recuerda que son personas individuales como tú, con ritmos diferentes.

Salud:

Estás comiendo más por ansiedad que por alimentarte cuando debes, procura ser muy mesurado a la hora de servir, come despacio y agradece el alimento que tienes en tu mesa, bendice a las personas que hicieron posible que tu puedas comerlos.

Consejo:

Hoy comparte con todos los seres que amas, diles cuán importantes son para ti, un abrazo, una palabra que reconforte es más valioso que un regalo comprado en cualquier lugar así sea pensado en el otro, no incluye el amor que sientes.



MONO

– Los nacidos en los años 1932, 1944, 1956, 1968, 1980, 1992, 2004, 2016, 2028

Compatibles: Rata, Dragón, Gallo y Serpiente.

Incompatibles: Tigre y Cerdo.

Personalidad del Mono:

Son amistosos y muy ingeniosos. Pueden ser muy versátiles, su curiosidad los lleva a aprender constantemente nuevas habilidades.

Diario:

Hoy en día de Mono de Fuego Yang, te encuentras en combinación direccional en día Lleno, la energía de este día promueve la abundancia, ten en cuenta estas recomendaciones en tu día.

Trabajo:

Atrae a las personas con tus ideas y guiarlas hacia una meta en común. Se organizado y claro con lo que vayas a decir.

Salud:

Es un excelente día para asumir nuevas actitudes con respecto a tu cuidado personal y abandonar de una vez las malas costumbres. No menosprecies síntomas como: tos, fiebre y dificultad para respirar.

Amor:

Si no te sientes en la capacidad de hablarle a esa persona especial contempla la opción de pedirle ayuda a alguien de confianza que te ayude a crear lazos con quien lo deseas.

Dinero:

No tengas miedo en tomar una decisión importante, debes ser muy valiente y con iniciativa el día de hoy.

Consejo: Una buena alimentación te entregará toda la energía que necesitarás en el día.