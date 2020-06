Leo – Horóscopo del 21 de Junio de 2020

HORÓSCOPO ZODIACAL del 21 de Junio de 2020

Los signos de fuego son los pasionales del Zodiaco.

LEO

Nacidos entre el 21 de julio al 20 de agosto

Es el que brilla

Acuario es su signo complementario, es compatible con Aries y Sagitario.

Leo es el más cercano al signo chino Mono.

Personalidad de Leo:

El Sol define los rasgos dominantes de su personalidad, es un optimista a quien le gusta ser el centro de atención. Le gusta que lo miren y lo alaben, si lo quieres mantener a tu lado, hazle sentir que es el centro de tu mundo, pero si quieres que huya ignoralo. Su principal aprendizaje es autoliderarse y dejar de buscar validación en otros.

Amor:

Debes reconocer qué tanto poder le otorgas a las personas de tu alrededor, cuánto de ti depende de sus opiniones y validaciones. Por fuera te ven muy independiente, pero tú sabes que mucho es reflejo por miedo a soltar, cuando alguien te dice que hacer tienes a otro para culpar, ¿qué tanto das ese poder para evadir la responsabilidad de tus propios actos?

Dinero:

Tienes todo para llegar sumamente lejos, pero es momento de parar algunas acciones que dañan a tus compañeros, está bien ser excelente y ser reconocido por eso, pero no está bien echárselo en cara a tus compañeros, aún cuando no lo haces de forma intencional. No generes malas sensaciones en tu entorno laboral que puedes evitar.

Salud:

Necesitas descansar un poco de todo lo que has hecho, pero descansar no es necesariamente dormir todo el día. Puedes descansar haciendo algo que amas y que no le dedicas mucho tiempo normalmente, lo que requieres es cambiar tu mente de canal para darle una pequeña pausa.

Consejo:

El amor que das debe ser igual al que te otorgas a ti mismo, si no realmente lo que das no es coherente con lo que sientes. Tu vida y tu existencia es maravillosa, ¿qué otra razón necesitas para darte el valor interno que mereces?

MONO

– Los nacidos en los años 1932, 1944, 1956, 1968, 1980, 1992, 2004, 2016, 2028

Compatibles: Rata, Dragón, Gallo y Serpiente.

Incompatibles: Tigre y Cerdo.

Personalidad del Mono:

Son amistosos y muy ingeniosos. Pueden ser muy versátiles, su curiosidad los lleva a aprender constantemente nuevas habilidades.

Diario:

Hoy en día de Cabra de Madera Yin, te encuentras en día de Remover, es una energía óptima para meditar, ten en cuenta estas recomendaciones en tu día.

Trabajo:

Procura que tus actividades más importantes no se realicen hoy, tienes tendencia a que varios obstáculos se atraviesen en tu camino y no te permitan concretar algo. Si es posible trabaja desde casa.

Salud:

Hacer deporte con instrumentos de metal, como pesas o alguna bicicleta, te darán mucha energía positiva para que tus pensamientos se aclaren. No menosprecies síntomas como: tos, fiebre o dificultad para respirar.

Amor:

Es un día para establecer una conexión amorosa con alguien y que ambos se entreguen todo el amor posible. Situaciones gratas quedarán siempre en tu memoria.

Dinero:

Debes cuidar tu patrimonio el día de hoy, puesto que la energía del día te hace propenso a sufrir hurtos de dinero o bienes preciados.

Consejo: Apóyate de la energía y consejos de los hombres para que puedas salir de todos los contratiempos que se te presenten en el día.