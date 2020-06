Leo – Horóscopo del 20 de Junio de 2020

HORÓSCOPO ZODIACAL del 20 de Junio de 2020

Los signos de fuego son los pasionales del Zodiaco.

LEO

Nacidos entre el 21 de julio al 20 de agosto

Es el que brilla

Acuario es su signo complementario, es compatible con Aries y Sagitario.

Leo es el más cercano al signo chino Mono.

Personalidad de Leo:

El Sol define los rasgos dominantes de su personalidad, es un optimista a quien le gusta ser el centro de atención. Le gusta que lo miren y lo alaben, si lo quieres mantener a tu lado, hazle sentir que es el centro de tu mundo, pero si quieres que huya ignoralo. Su principal aprendizaje es autoliderarse y dejar de buscar validación en otros.

Amor:

Cuando amas de verdad pones más de la cuenta, incluso haces responsable a tu pareja por cosas que no la implican. Tu estado de ánimo depende de ti, al igual que tu validación, el único amor de tu vida eres tú mismo, los demás son compañeros que elegimos para recorrer el camino.

Dinero:

La palabra “no” es una frase completa, estás rodeado de personas que carecen la comprensión de esta palabra, y menos cuando viene de ti. Si te piden hacer algo que no te corresponde, no hay razón para aceptar, así que deja de sumar responsabilidades de otros a tu lista de labores.

Salud:

No dejes que la pereza te venza, puedes sentirte desgastado en muchos ámbitos, pero no por eso te vas a dejar a un lado. Por correspondencia, si dedicas tiempo los demás aspectos de tu vida se elevarán, así que priorízate y avanza.

Consejo:

No más quejas ni lamentos o reproches, estas acciones solo desgastan tu energía y generan una cadena de eventos desafortunados, ¿qué quieres para tu vida?, ¿una cantidad de quejas que no brindan soluciones o un camino de creatividad y posibilidades? Es tu elección.



MONO

– Los nacidos en los años 1932, 1944, 1956, 1968, 1980, 1992, 2004, 2016, 2028

Compatibles: Rata, Dragón, Gallo y Serpiente.

Incompatibles: Tigre y Cerdo.

Personalidad del Mono:

Son amistosos y muy ingeniosos. Pueden ser muy versátiles, su curiosidad los lleva a aprender constantemente nuevas habilidades.

Diario:

Hoy en día de Caballo de Madera Yang, te encuentras en día de Establecer, apropiado para sentar bases para el futuro, sin embargo, no es el más propicio. Ten en cuenta estas recomendaciones en tu día.

Trabajo:

Procura fluir con la energía del día para que las situaciones terminen favoreciéndote, no le lleves la contraria a las situaciones que pueden estar destinadas.

Salud:

Es un excelente día para que te encuentres a ti mismo en la meditación y la retrospección. No menosprecies síntomas como: tos, fiebre y dificultad para respirar.

Amor:

Las emociones serán tu guía hoy, socializar y expresar tu amor, es una gran idea para que tu entorno y tus relaciones sean positivas.

Dinero:

La energía del día no es la más propicia en temas de dinero, no compres impulsivamente y cuida tus ingresos. Todo está en el autocontrol.

Consejo: Mientras más fuertes sean tus pruebas, más grandes serán tus éxitos.