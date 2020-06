Leo – Horóscopo del 19 de Junio de 2020

HORÓSCOPO ZODIACAL del 19 de Junio de 2020

Los signos de fuego son los pasionales del Zodiaco.

LEO

Nacidos entre el 21 de julio al 20 de agosto

Es el que brilla

Acuario es su signo complementario, es compatible con Aries y Sagitario.

Leo es el más cercano al signo chino Mono.

Personalidad de Leo:

El Sol define los rasgos dominantes de su personalidad, es un optimista a quien le gusta ser el centro de atención. Le gusta que lo miren y lo alaben, si lo quieres mantener a tu lado, hazle sentir que es el centro de tu mundo, pero si quieres que huya ignoralo. Su principal aprendizaje es autoliderarse y dejar de buscar validación en otros.

Amor:

Una nueva relación puede generar bastantes interrogantes, calma todo se irá resolviendo poco a poco, no es necesario generar tensiones por tu impaciencia, una flor se demora mucho tiempo para abrirse al mundo.

Dinero:

Si tienes un proyecto no lo abandones simplemente por que a otras personas les parece una pérdida de tiempo, tus ilusiones son tuyas y si te hacen feliz hazlas, solo el universo será quien se encargue de decirte cuál es el mejor camino para llegar a ellas.

Salud:

Reconoce tus miedos, tus angustias y pide ayuda, muchas personas están dispuestas a escucharte y mostrarte de forma amorosa que nada está perdido, ni tu ni el mundo, no hay caos y eso te hará conectar con tu esencia.

Consejo:

La humildad es una virtud que realza tu esencia, humildad no son votos de pobreza, humildad no es agachar la cabeza, humildad es reconocer en el otro lo que me hace falta y hacérselo saber amorosamente.

MONO

– Los nacidos en los años 1932, 1944, 1956, 1968, 1980, 1992, 2004, 2016, 2028

Compatibles: Rata, Dragón, Gallo y Serpiente.

Incompatibles: Tigre y Cerdo.

Personalidad del Mono:

Son amistosos y muy ingeniosos. Pueden ser muy versátiles, su curiosidad los lleva a aprender constantemente nuevas habilidades.

Diario:

Hoy en día de Serpiente de Agua Yin, te encuentras en Destrucción en día Cerrado, la energía de este día es bastante inmóvil y no promueve buenos resultados, ten en cuenta estas recomendaciones.

Trabajo:

Estructura, orden y astucia evitaran que te veas envuelto en conflictos o críticas. Se precavido tu reacción para evitar problemas.

Salud:

Evita ver exceso de noticias, o tener conversaciones deprimentes, cuida muy bien tu energía, evita situaciones deprimentes. No te aísles, pide ayuda. Baños con sal marina y hacer alguna actividad física te ayudarán.

Amor:

Expresa tu amor aprovecha la energía del agua, ten paciencia, no reacciones de manera imprudente. Comunícate de la manera más amable para superar los malentendidos.

Dinero:

Evita asistir a entidades bancarias, realizar gastos imprudentes e inversiones en este día. La prudencia protegerá tu patrimonio.

Consejo: Una persona inteligente resuelve un problema, una persona sabia lo evita.