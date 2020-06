Leo – Horóscopo del 18 de Junio de 2020

HORÓSCOPO ZODIACAL del 18 de Junio de 2020

Los signos de fuego son los pasionales del Zodiaco.

LEO

Nacidos entre el 21 de julio al 20 de agosto

Es el que brilla

Acuario es su signo complementario, es compatible con Aries y Sagitario.

Leo es el más cercano al signo chino Mono.

Personalidad de Leo:

El Sol define los rasgos dominantes de su personalidad, es un optimista a quien le gusta ser el centro de atención. Le gusta que lo miren y lo alaben, si lo quieres mantener a tu lado, hazle sentir que es el centro de tu mundo, pero si quieres que huya ignoralo. Su principal aprendizaje es autoliderarse y dejar de buscar validación en otros.

Amor:

El orgullo no te permite reconocer que te has equivocado y puedes perder a una persona que significa mucho para ti en estos momentos, así que es momento de aprender a ser humilde y reconocer que también te equivocas.

Dinero:

Siempre tienes formas para que la creatividad te lleve a ganar dinero, cualquier cosa que emprendas para ponerte al servicio de los otros será recompensado por el universo, recuerda compartir tus conocimientos y ganancias.

Salud:

Cuida tu sistema nervioso, está afectando tu descanso porque no duermes lo suficiente y eso repercute en tu vida familiar, social y laboral. Recuerda meditar y hacer ejercicios de relajación.

Consejo:

No es necesario exigirse tanto y poner cada vez la vara más alta, no viniste a competir ni contigo ni con nadie, así la vida se te vuelve insoportable, viniste a este mundo para ser feliz no para ser el mejor.

MONO

– Los nacidos en los años 1932, 1944, 1956, 1968, 1980, 1992, 2004, 2016, 2028

Compatibles: Rata, Dragón, Gallo y Serpiente.

Incompatibles: Tigre y Cerdo.

Personalidad del Mono:

Son amistosos y muy ingeniosos. Pueden ser muy versátiles, su curiosidad los lleva a aprender constantemente nuevas habilidades.

Diario:

Hoy en día de Dragón de Agua Yang, te encuentras Triangulando en día Abierto, apropiado para sentar bases del futuro, ten en cuenta estas recomendaciones.

Trabajo:

Hoy te encontrarás mucho más sabio y tu energía estará más recargada, así que aprovéchalo para sentar las bases del futuro y así lograr estar donde te proyectas hoy en día.

Salud:

Mantén una buena alimentación, busca dejar a un lado las grasas saturadas y te darás cuenta como empezarás a tener más energía. No menosprecies síntomas como: tos, fiebre y dificultad para respirar.

Amor:

Siempre que te encuentres totalmente decidido, hoy es un buen día para planear y comprometerte en metas familiares o de pareja. Recuerda que las metas en el largo plazo crean esperanza.

Dinero:

Si realizas una buena investigación y búsqueda encontrarás donde invertir tu dinero para que lo puedas multiplicar.

Consejo: Comienza haciendo lo necesario, luego haz lo posible y terminarás haciendo lo imposible.