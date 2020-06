Leo – Horóscopo del 17 de Junio de 2020

HORÓSCOPO ZODIACAL del 17 de Junio de 2020

Los signos de fuego son los pasionales del Zodiaco.

LEO

Nacidos entre el 21 de julio al 20 de agosto

Es el que brilla

Acuario es su signo complementario, es compatible con Aries y Sagitario.

Leo es el más cercano al signo chino Mono.

Personalidad de Leo:

El Sol define los rasgos dominantes de su personalidad, es un optimista a quien le gusta ser el centro de atención. Le gusta que lo miren y lo alaben, si lo quieres mantener a tu lado, hazle sentir que es el centro de tu mundo, pero si quieres que huya ignoralo. Su principal aprendizaje es autoliderarse y dejar de buscar validación en otros.

Amor:

No tienes afán de conseguir pareja en estos momentos, así te das la oportunidad de conocerte, saber cuáles son tus dones y virtudes para que las integres, aquello que no te gusta tanto comenzar a comprenderlo y buscar cómo ir evolucionándolo para tu propio beneficio.

Dinero:

Sabes que en tu labor todo es cambiante por eso, estar planificando y proyectando no siempre es lo que más se ajuste a tu día a día, por eso muchas veces te sientes que no tienes el control de tu tiempo, recuerda que el tiempo no lo puedes controlar, haz lo que el día a día depare.

Salud:

Calma y tranquilidad para que tu cuerpo físico, mental, energético y espiritual estén un poco más equilibrados, no hagas muchas cosas al mismo tiempo, no todo saldrá con la perfección que siempre buscas y eso hace que pierdas el interés rápidamente.

Consejo:

Cuando practicas la gratitud el universo escucha, el compartir es una forma de dar gracias, es dar al otro no de lo que te sobra sino de lo que tienes para su bienestar, es lo mínimo que puedes hacer por el otro.

MONO

– Los nacidos en los años 1932, 1944, 1956, 1968, 1980, 1992, 2004, 2016, 2028

Compatibles: Rata, Dragón, Gallo y Serpiente.

Incompatibles: Tigre y Cerdo.

Personalidad del Mono:

Son amistosos y muy ingeniosos. Pueden ser muy versátiles, su curiosidad los lleva a aprender constantemente nuevas habilidades.

Diario:

Hoy en día de Conejo de Metal Yin, te encuentras en día de Recibir, promueve retornos y recompensas esperadas, ten en cuenta estas recomendaciones en tu día.

Trabajo:

Crea un cambio de ambiente y de espacio en tu trabajo, esto te ayudará a mantener una concentración más estable y poder realizar tus responsabilidades de manera más rápida.

Salud:

Haz el esfuerzo de mantener tu alimentación balanceada en este día para poder crear una rutina en los venideros, para que los menosprecies síntomas como: tos, fiebre y dificultad para respirar.

Amor:

Es un buen día para recibir afecto, pero nada es forzado, si impulsas lo que no se da aun puedes terminar perdiendo la relación.

Dinero:

Debes de tener cuidado con tus pertenencias y tu patrimonio, no pierdas de vista tus posesiones si sales a la calle.

Consejo: A donde el corazón se inclina, el pie camina.