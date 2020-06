Leo – Horóscopo del 16 de Junio de 2020

HORÓSCOPO ZODIACAL del 16 de Junio de 2020

Los signos de fuego son los pasionales del Zodiaco.

LEO

Nacidos entre el 21 de julio al 20 de agosto

Es el que brilla

Acuario es su signo complementario, es compatible con Aries y Sagitario.

Leo es el más cercano al signo chino Mono.

Personalidad de Leo:

El Sol define los rasgos dominantes de su personalidad, es un optimista a quien le gusta ser el centro de atención. Le gusta que lo miren y lo alaben, si lo quieres mantener a tu lado, hazle sentir que es el centro de tu mundo, pero si quieres que huya ignoralo. Su principal aprendizaje es autoliderarse y dejar de buscar validación en otros.

Amor:

Cualquier tema que vayas a tratar con tu pareja hazlo muy tranquilamente, no supongas, no juzgues, el diálogo es primordial. Crees que todo está bien y dejas que las cosas se vayan acumulando.

Dinero:

No te enfoques en lograr la perfección, disfruta de todo lo que se presente sin necesidad de arreglarlo a tu manera, te gusta liderar y brillar, no siempre es necesario hacerlo, hay muchas personas que también merecen reconocimiento.

Salud:

Tu vitalidad es el Sol, tu regente, por eso te hace falta su energía; sal a caminar para que sus rayos te ayuden en estos momentos a sentirte mejor, aliméntate bien y siempre a la misma hora.

Consejo:

Deja que tu percepción te guíe a través de la armonía y el equilibrio interno, tienes una gran energía y debes concentrarla para saber cómo le vas dando salida sin que te desgaste.



MONO

– Los nacidos en los años 1932, 1944, 1956, 1968, 1980, 1992, 2004, 2016, 2028

Compatibles: Rata, Dragón, Gallo y Serpiente.

Incompatibles: Tigre y Cerdo.

Personalidad del Mono:

Son amistosos y muy ingeniosos. Pueden ser muy versátiles, su curiosidad los lleva a aprender constantemente nuevas habilidades.

Diario:

Hoy en día de Tigre de Metal Yang, te encuentras en Choque en día de Éxito, es el día más propicio, con retornos más abundantes, ten en cuenta estas recomendaciones para aprovecharlo.

Trabajo:

En este día en el trabajo busca mantenerte bajo perfil, ya que esto permitirá que no seas culpado injustamente por errores, procura estar al día en tus responsabilidades.

Salud:

Tu día será un sube y baja de emociones, mantente muy hidratado y no te tomes las críticas tan personales. No menosprecies síntomas como: tos, fiebre y dificultad para respirar.

Amor:

Tu juicio puede que no se encuentre muy agudo el día de hoy, esto debido a que tus emociones nublan tus pensamientos.

Dinero:

No realices actividades financieras, este día no te ofrece resultados positivos que esperaras, sobre todo en temas de dinero.

Consejo: Intenta eludir los problemas sobre todo ajenos, ya que te podrías ver involucrado rápidamente en cualquiera.