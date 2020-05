Leo – Horóscopo del 7 de Mayo de 2020

HORÓSCOPO ZODIACAL del 7 de Mayo de 2020

Los signos de fuego son los pasionales del Zodiaco.

LEO

Nacidos entre el 21 de julio al 20 de agosto

Es el que brilla

Acuario es su signo complementario, es compatible con Aries y Sagitario.

Leo es el más cercano al signo chino Mono.

Personalidad de Leo:

El Sol define los rasgos dominantes de su personalidad, es un optimista a quien le gusta ser el centro de atención. Le gusta que lo miren y lo alaben, si lo quieres mantener a tu lado, hazle sentir que es el centro de tu mundo, pero si quieres que huya ignoralo. Su principal aprendizaje es autoliderarse y dejar de buscar validación en otros.

Amor:

Sientes la necesidad de establecer una relación a largo plazo, una relación estable; pero te cuesta soltar la diversión que vives en la soltería; sin embargo, si es la persona indicada la diversión no faltará, no te sentirás restringido ni limitado. Un amor debe nacer de la libertad y de la comprensión de lo diversos que son los dos.

Dinero:

Es posible que recibas un apoyo inesperado de alguien cercano a ti, dinero de alguna inversión, un familiar que quiere apoyarte o algo que tenías ahorrado y no recordabas. Hoy siéntete afortunado.

Salud:

Aprovecha toda esa energía de más para canalizar tus emociones, para descargarte y reorganizarte. Es muy importante que lo hagas, si no todo puede colapsar cuando menos te lo esperas e impactar tu vida en muchos aspectos, incluyendo el físico.

Consejo:

Es importante que pienses en tu bienestar, por recibir la aprobación de los demás no puedes dejar a un lado lo que realmente te motiva y te hace feliz.

MONO

– Los nacidos en los años 1932, 1944, 1956, 1968, 1980, 1992, 2004, 2016, 2028

Compatibles: Rata, Dragón, Gallo y Serpiente.

Incompatibles: Tigre y Cerdo.

Personalidad del Mono:

Son amistosos y muy ingeniosos. Pueden ser muy versátiles, su curiosidad los lleva a aprender constantemente nuevas habilidades.

Diario:

Hoy en día de Perro de Metal Yang, te encuentras en día de Inicio, promueve los comienzos suaves, ten en cuenta estas recomendaciones en tu día.

Trabajo:

Las cualidades del elemento Metal harán que te puedas desenvolver mejor en tu día y tener un mejor resultado, en el consejo encontraras algunas actitudes.

Salud:

No seas tan autocritico, la rigidez o los extremos en ciertas situaciones de tu vida te agotamiento mental. No menosprecies síntomas como: tos, fiebre y dificultad para respirar.

Amor:

Es buen día para dar un paso adelante en esa relación que llevas construyendo, si tienes dudad solo busca las razones reales y abandona esos miedos.

Dinero:

Aprovecha este día para realizar inversiones y comenzar a dar los primeros pasos a la vida financiera que deseas.

Consejo: Algunas de las actitudes del elemento metal son: ser estructurado, organizado, calculador, entre otras. Ten en cuenta que estas son las actitudes que regirán el año también.