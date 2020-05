Leo – Horóscopo del 6 de Mayo de 2020

HORÓSCOPO ZODIACAL del 6 de Mayo de 2020

Los signos de fuego son los pasionales del Zodiaco.

LEO

Nacidos entre el 21 de julio al 20 de agosto

Es el que brilla

Acuario es su signo complementario, es compatible con Aries y Sagitario.

Leo es el más cercano al signo chino Mono.

Personalidad de Leo:

El Sol define los rasgos dominantes de su personalidad, es un optimista a quien le gusta ser el centro de atención. Le gusta que lo miren y lo alaben, si lo quieres mantener a tu lado, hazle sentir que es el centro de tu mundo, pero si quieres que huya ignoralo. Su principal aprendizaje es autoliderarse y dejar de buscar validación en otros.

Amor:

Si no tienes pareja la comunicación con tus amigos es crucial en este momento para que compartas desde la alegría con ellos, debes propiciar espacios donde compartan la experiencia de lo vivido.

Dinero:

Si estás laborando o no, lo más importante es conectarte con lo que te hace feliz, es compleja la situación si te conectas con el miedo, tan solo recuerda lo que siempre has deseado hacer y comienza.

Salud:

No pienses que estás solo o que nadie te apoya, tienes muchas personas que te quieren, deja el orgullo y comienza a buscarla, no esperes a que te llamen o busques, hoy debes dar el primer paso.

Consejo:

Recuerda que todo depende de ti y cómo estés asumiendo lo que está sucediendo, el agradecimiento te ayuda a obtener esa tranquilidad que buscas, no entres a suponer como ahora lo están haciendo todos, seguir viviendo es lo que nos corresponde y de la mejor manera.

MONO

– Los nacidos en los años 1932, 1944, 1956, 1968, 1980, 1992, 2004, 2016, 2028

Compatibles: Rata, Dragón, Gallo y Serpiente.

Incompatibles: Tigre y Cerdo.

Personalidad del Mono:

Son amistosos y muy ingeniosos. Pueden ser muy versátiles, su curiosidad los lleva a aprender constantemente nuevas habilidades.

Diario:

Hoy en día de Gallo de Tierra Yin, te encuentras Direccionando en un día Estable, este día promueve continuidad e induce resultados duraderos, ten en cuenta estas recomendaciones.

Trabajo:

Te sentirás lleno de energía y si la enfocas bien podrás brillar en el trabajo el día de hoy, vuélvete indispensable.

Salud:

Utiliza la energía de este día para comenzar a entrenar disciplinas que te ayuden a la concentración y la paz mental. No menosprecies síntomas como: tos, fiebre y dificultad para respirar.

Amor:

Las personas influenciadas por la energía del Mono son muy aceleradas y si no controlas esto las personas no querrán estar contigo por el hecho de que no te pueden seguir el ritmo.

Dinero:

Es un excelente día para hacer inversiones, también para arreglar tus finanzas.

Consejo: Procura fluir con el día, no intentes llevarle la contraria a lo que podrías estar destinado.