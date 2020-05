Leo – Horóscopo del 31 de Mayo de 2020

HORÓSCOPO ZODIACAL del 31 de Mayo de 2020

Los signos de fuego son los pasionales del Zodiaco.

LEO

Nacidos entre el 21 de julio al 20 de agosto

Es el que brilla

Acuario es su signo complementario, es compatible con Aries y Sagitario.

Leo es el más cercano al signo chino Mono.

Personalidad de Leo:

El Sol define los rasgos dominantes de su personalidad, es un optimista a quien le gusta ser el centro de atención. Le gusta que lo miren y lo alaben, si lo quieres mantener a tu lado, hazle sentir que es el centro de tu mundo, pero si quieres que huya ignoralo. Su principal aprendizaje es autoliderarse y dejar de buscar validación en otros.

Amor:

Puede que sientas que las cosas en este ámbito no fluyen o no avanzan como te gustaría, pero realmente no es ni tu culpa ni la de tu pareja a veces son solo circunstancias que suceden y que debes aprender a manejar a través del diálogo.

Dinero:

Estás cansado de ser siempre el que empuja y motiva a todos, el que siempre tiene la palabra y la guía para los demás. Es momento que busques formar un equipo lleno de autonomía, que sea realmente propositivo, que todos trabajen por un objetivo común, no por un sueldo. Es momento de accionar, aunque el plan no sea claro, sigue tu intuición.

Salud:

Aprovecha tu energía para canalizarla en tu cuerpo y así sacar todas esas emociones que sientes día a día y que no sabes cómo expresar, así evitas explotar y hacer que cualquiera pague las consecuencias que no le corresponden.

Consejo:

No te desanimes solo porque alguien no hizo lo que tú esperabas, no es necesario entrar en dilemas pero sí es importante que aprendas que no puedes tener todo en control y menos tratar mal a los demás por cometer un error o por ser auténticos.

MONO

– Los nacidos en los años 1932, 1944, 1956, 1968, 1980, 1992, 2004, 2016, 2028

Compatibles: Rata, Dragón, Gallo y Serpiente.

Incompatibles: Tigre y Cerdo.

Personalidad del Mono:

Son amistosos y muy ingeniosos. Pueden ser muy versátiles, su curiosidad los lleva a aprender constantemente nuevas habilidades.

Diario:

Hoy en día de Perro de Madera Yang, te encuentras en combinación Directa en día de Inicio, se relaciona con comienzos suaves y poco extravagantes, ten en cuenta estos consejos en tu día.

Trabajo:

Recarga tu energía, tendrás una semana llena de restos y debes de estar preparado para los altibajos laborales, busca mejorar tus destrezas.

Salud:

El baile y la música están conectados contigo hoy, activa tus energías con una clase de rumba o bailando por tu cuenta. Te sentirás enérgico/a. No menosprecies síntomas como: tos, fiebre o dificultad para respirar.

Amor:

Te sentirás muy apasionado y social, una conversación emocionante con tu pareja o con alguien especial puede fortalecer aún más la unión.

Dinero:

Confía en tus habilidades y déjate llevar por lo que tú mente y corazón coincidan. Tienes buena energía acompañándote y te dará mucha iluminación para tus metas.

Consejo: “Ve con confianza en la dirección de tus sueños. Vive la vida que has imaginado” -Henry David Thoreau