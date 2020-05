Leo – Horóscopo del 30 de Mayo de 2020

HORÓSCOPO ZODIACAL del 30 de Mayo de 2020

Los signos de fuego son los pasionales del Zodiaco.

LEO

Nacidos entre el 21 de julio al 20 de agosto

Es el que brilla

Acuario es su signo complementario, es compatible con Aries y Sagitario.

Leo es el más cercano al signo chino Mono.

Personalidad de Leo:

El Sol define los rasgos dominantes de su personalidad, es un optimista a quien le gusta ser el centro de atención. Le gusta que lo miren y lo alaben, si lo quieres mantener a tu lado, hazle sentir que es el centro de tu mundo, pero si quieres que huya ignoralo. Su principal aprendizaje es autoliderarse y dejar de buscar validación en otros.

Amor:

Cuando se exige tanto a la pareja es por que se está dispuesto a dar por igual, en la actualidad quieres libertad en tu relación, sin embargo, quieres retener a tu pareja, si quieres libertad debes dar lo mismo.

Dinero:

Cuídate de realizar compras ostentosas no es necesario aparentar, nadie te va a querer más o menos por lo que tengas o dejes de tener, recuerda que se compra porque es algo que en verdad requieres.

Salud:

Puedes estar experimentando dolor en las rodillas o en la espalda, recuerda que debes ser más flexible y recto en todos los ámbitos de tu vida, es decir las rodillas flexionan y la espalda está erguida, piensa: ¿cómo es tu postura ante las situaciones?

Consejo:

Todo en la vida plantea nuevas estrategias y por ello los cambios se dan, cuando esos cambios se realizan desde el corazón son reales y trascienden, desde la razón son ego y en eso quedan en solo apariencia.

MONO

– Los nacidos en los años 1932, 1944, 1956, 1968, 1980, 1992, 2004, 2016, 2028

Compatibles: Rata, Dragón, Gallo y Serpiente.

Incompatibles: Tigre y Cerdo.

Personalidad del Mono:

Son amistosos y muy ingeniosos. Pueden ser muy versátiles, su curiosidad los lleva a aprender constantemente nuevas habilidades.

Diario:

Hoy en día de Gallo de Agua Yin, te encuentras en combinación direccional en día Estable, apropiado para ejecutar actividades a largo plazo, ten en cuenta estas recomendaciones para aprovechar tu día.

Trabajo:

Con la energía de Establecer combinada con tu energía del día solo puede haber un desenlace y ese es positivo, aprovecha este día para mejorar como persona y profesional, intenta ser tu mejor versión.

Salud:

Intenta ejercitarte el día de hoy, comenzar rutinas de ejercicio te hará muy bien, te darás cuenta como empezaras a tener mas energía. No menosprecies síntomas como: tos, fiebre y dificultad para respirar.

Amor:

Busca compartir con tu pareja o familiares. Intenta no ser extravagante, a veces no lo entendemos, pero los detalles que importan son los momentos y sobre todo si son significativos.

Dinero:

Serás muy prudente al analizar una situación, tienes mucho sentido y común y verás cosas que antes no veías. ¡Aprovéchalo!

Consejo: ¡Si puedes soñarlo, puedes hacerlo! Solo debes mantenerte enfocado y confiar en la energía y el proceso.