Leo – Horóscopo del 29 de Mayo de 2020

HORÓSCOPO ZODIACAL del 29 de Mayo de 2020

Los signos de fuego son los pasionales del Zodiaco.

LEO

Nacidos entre el 21 de julio al 20 de agosto

Es el que brilla

Acuario es su signo complementario, es compatible con Aries y Sagitario.

Leo es el más cercano al signo chino Mono.

Personalidad de Leo:

El Sol define los rasgos dominantes de su personalidad, es un optimista a quien le gusta ser el centro de atención. Le gusta que lo miren y lo alaben, si lo quieres mantener a tu lado, hazle sentir que es el centro de tu mundo, pero si quieres que huya ignoralo. Su principal aprendizaje es autoliderarse y dejar de buscar validación en otros.

Amor:

Las palabras que utilices al referirte a una persona, procura que sean desde la generosidad y la humildad, ofendes muy fácilmente y en este momento es mejor que tengas una comunicación asertiva y de apoyo.

Dinero:

La gratitud te acerca más a ser generoso sin reprochar a los otros, te gusta presumir y llamar la atención para que las personas te feliciten por tu acción, esa actitud no te acerca a la gratitud.

Salud:

Aprovecha para aprender a preparar tus alimentos de una forma sana y que al alimentarte te generen bienestar, es lo más importante y lo que más olvidamos a la hora de hacerlo.

Consejo:

Tienes grandes cualidades, aprovecha a Mercurio que es la planeta de la comunicación para que escribas y te conectes con tu ser interior, así conocerás tu esencia real.

MONO

– Los nacidos en los años 1932, 1944, 1956, 1968, 1980, 1992, 2004, 2016, 2028

Compatibles: Rata, Dragón, Gallo y Serpiente.

Incompatibles: Tigre y Cerdo.

Personalidad del Mono:

Son amistosos y muy ingeniosos. Pueden ser muy versátiles, su curiosidad los lleva a aprender constantemente nuevas habilidades.

Diario:

Hoy en día de Mono de Agua Yang, te encuentras liderando la energía en día de Balance, es apropiado cuando se necesita para resultados balanceados, ten en cuentas estas recomendaciones en tu día.

Trabajo:

Intenta comenzar tus propios proyectos, aunque veas la oportunidad de poder ayudar a alguien, puede que te termines metiendo en un problema por esto.

Salud:

Mantén una buena alimentación, busca dejar a un lado las grasas saturadas y te darás cuenta como empezarás a tener más energía. No menosprecies síntomas como: tos, fiebre y dificultad para respirar.

Amor:

Hoy te sentirás un poco emocional, tomarás posturas que no deberías debido a decisiones apresuradas, no permitas que esto afecte tus relaciones.

Dinero:

Para evitar toparte con sorpresas negativas, lo mejor es ser muy precavido e investigar a fondo cada movimiento financiero.

Consejo: Algunas veces tu mente necesita más tiempo para aceptar lo que tu corazón ya sabe.