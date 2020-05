Leo – Horóscopo del 3 de Mayo de 2020

HORÓSCOPO ZODIACAL del 3 de Mayo de 2020

Los signos de fuego son los pasionales del Zodiaco.

LEO

Nacidos entre el 21 de julio al 20 de agosto

Es el que brilla

Acuario es su signo complementario, es compatible con Aries y Sagitario.

Leo es el más cercano al signo chino Mono.

Personalidad de Leo:

El Sol define los rasgos dominantes de su personalidad, es un optimista a quien le gusta ser el centro de atención. Le gusta que lo miren y lo alaben, si lo quieres mantener a tu lado, hazle sentir que es el centro de tu mundo, pero si quieres que huya ignoralo. Su principal aprendizaje es autoliderarse y dejar de buscar validación en otros.

Amor:

Es momento de acudir a tu pareja para que hables de todo lo que hoy se te ha vuelto un torbellino, quizás entre los dos encuentren las respuestas que estabas buscando.

Dinero:

Si no deseas salir perjudicado en tu labor, cuida tus palabras y maneja la diplomacia, hoy no es buen día para entrar a discutir con tu jefe, deja que pase lo que tenga que pasar.

Salud:

Unas buenas horas de meditación o yoga te ayudarán a calmar tus pensamientos, muchas veces no sabes como manejarlos y te desquitas con una persona de tu entorno familiar.

Consejo:

Todo está bien, algunos cambios que son superados siempre y cuando estés dispuesto a escuchar y sopesar qué es lo que más te conviene.



MONO

– Los nacidos en los años 1932, 1944, 1956, 1968, 1980, 1992, 2004, 2016, 2028

Compatibles: Rata, Dragón, Gallo y Serpiente.

Incompatibles: Tigre y Cerdo.

Personalidad del Mono:

Son amistosos y muy ingeniosos. Pueden ser muy versátiles, su curiosidad los lleva a aprender constantemente nuevas habilidades.

Diario:

Hoy en día de Caballo de Fuego Yang, te encuentras en día Lleno, sin embargo, hay energías del día que son muy desfavorables, ten en cuenta estas recomendaciones.

Trabajo:

Procura utilizar este día para proyectarte, deja que tu imaginación corra y te muestre que es lo que quieres, tu trabajo será trazar el camino para alcanzar tus sueños.

Salud:

Realizar actividades que involucren colores activara tu pensamiento y te harán sentir mas ameno. Pinta, colorea o diseña algo. No menosprecies síntomas como: tos, fiebre y dificultad para respirar.

Amor:

Si deseas expresar algo que tenías muy adentro es ideal hacerlo hoy, las palabras que usaras serán adecuadas y muy claras. Tu opinión será escuchada.

Dinero:

Las actitudes como la calma, la perseverancia y la determinación son muy importantes para llevar tu día de la mejor forma. Ponlos a prueba.

Consejo: Las personas influenciadas por la energía del Mono usualmente tienen una creatividad muy grande, utilízala para crear cosas positivas.