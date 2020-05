Leo – Horóscopo del 2 de Mayo de 2020

HORÓSCOPO ZODIACAL del 2 de Mayo de 2020

Los signos de fuego son los pasionales del Zodiaco.

LEO

Nacidos entre el 21 de julio al 20 de agosto

Es el que brilla

Acuario es su signo complementario, es compatible con Aries y Sagitario.

Leo es el más cercano al signo chino Mono.

Personalidad de Leo:

El Sol define los rasgos dominantes de su personalidad, es un optimista a quien le gusta ser el centro de atención. Le gusta que lo miren y lo alaben, si lo quieres mantener a tu lado, hazle sentir que es el centro de tu mundo, pero si quieres que huya ignoralo. Su principal aprendizaje es autoliderarse y dejar de buscar validación en otros.

Amor:

El amor llega cuando abras tu corazón a recibir el que te ofrecen, toma la decisión correcta para que llegue la persona que en verdad te ame, sin condiciones ni expectativas.

Dinero:

Tu creatividad es una herramienta muy importante para que la desarrolles en tu labor, centra tu atención en hacer lo que te gusta y así podrás conectarte con la esencia que llevas en ti.

Salud:

Cuida tu cuerpo, cuida tus emociones, cuida de ti conscientemente; no por hacerlo y ya, es por el amor que te tienes que te cuidas, así que escucha tu cuerpo.

Consejo:

La gratitud desde el corazón es la mejor herramienta que puedes implementar en tu día a día, hoy es el momento ideal para que comiences a ser el responsable de tus decisiones.

MONO

– Los nacidos en los años 1932, 1944, 1956, 1968, 1980, 1992, 2004, 2016, 2028

Compatibles: Rata, Dragón, Gallo y Serpiente.

Incompatibles: Tigre y Cerdo.

Personalidad del Mono:

Son amistosos y muy ingeniosos. Pueden ser muy versátiles, su curiosidad los lleva a aprender constantemente nuevas habilidades.

Diario:

Hoy en día de Serpiente de Madera Yin, te encuentras en día de Remover, no es un buen día para tomar acción al menos de que sea para remover la mala energía, ten en cuenta estas recomendaciones.

Trabajo:

Hay que aprender a adaptarse y aceptar cambios que están ocurriendo en tu vida, es importante para que no te estreses añorando algo que ya no está.

Salud:

Es un excelente día para renunciar a la mala alimentación, reducir los alimentos dañinos gradualmente será lo mejor. No menosprecies síntomas como: tos, fiebre y dificultad para respirar.

Amor:

Debes de mantener tu concentración al máximo, tus relaciones personales te necesitaran. Los juegos de precisión y concentración te ayudaran.

Dinero:

Reduce los gastos el día de hoy, es un excelente día para identificar y eliminar todos aquellos gastos mensuales que no te aportan.

Consejo: “Las mentes ocupadas, las almas limpias y los corazones satisfechos, no se meten jamás en la vida de nadie” –Mauri